Anadolu Efes: 87 - Zalgiris: 77 | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında ağırladığı Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-77 mağlup etti.

Bu sonuçla üst üste 8. galibiyetini alan Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde normal sezonu ilk 6'da tamamlayarak doğrudan play-off bileti aldı. Lacivert-beyazlı takımın sıralaması ve play-off serisindeki rakibi, diğer maçların ardından belli olacak.

Anadolu Efes, pota altını etkili kullandığı ilk periyodu 22-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 11-0'lık seriyle başlayan lacivert-beyazlılar, 14. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 33-14. Anadolu Efes'in dış atışlardan bulduğu basketlere Francisco'nun skorer oyunuyla yanıt veren Zalgiris, farkı 12 sayıya kadar indirdi ve soyunma odasına lacivert-beyazlı takımın 49-37 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler bulan Zalgiris, 29. dakikada farkı 4'e indirdi: 65-61. Kalan bölümde iki takım da dış atışlardan skor üretmeyi sürdürdü ve Anadolu Efes, son çeyreğe 71-64 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte de hız kesmeyen Litvanya temsilcisi, Dunston'ın basketiyle 34. dakikada beraberliği yakaladı: 73-73. Savunmasını sertleştirerek toparlanan Anadolu Efes, yakaladığı 10-0'lık seriyle 38. dakikada skoru 83-73 yaptı. Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 87-77 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Avrupa Ligi'nde normal sezonu 20 galibiyet ve 14 yenilgiyle tamamlayan Anadolu Efes, ilk 6'da yer alarak play-off oynama hakkı elde etti.