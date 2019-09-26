Echo Flex

Alexa'yı ev içinde herhangi bir alanda kullanabilmek için geliştirilen Echo Flex, doğrudan standart bir elektrik prizine takılarak kullanılabiliyor. Dahili bir USB bağlantı noktası da olan bu ürünle, sesli olarak Alexa ile uyumlu akıllı ev cihazları kontrol edilebiliyor.

Echo Flex'in fiyatı 24.99 dolar.