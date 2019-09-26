26 EYLÜL 2019
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Amazon Echo serisi yeni ürünlerini tanıttı

Amazon sesli asistan serisine 8 yeni ürün ekledi

ABD’li teknoloji devi Amazon, akıllı sesli asistan ürünleri serisi Echo’ya 8 yeni ürün ekledi. Şirket, dün gerçekleştirdiği etkinlikte Amazon’un sesli asistanı Alexa destekli yeni Echo ürünlerini tanıttı. Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi olan Amazon’un geçen yılın eylül ayında online alışveriş sitesini açtığı ve birinci yılını da geride bıraktığı Türkiye’ye, bu ürünlerin eski modellerini bile hâlâ getirmediğinin altını çizerek, yurtdışındaki teknoloji tutkunlarına sunduğu yeni ürünlere göz atalım… İşte Amazon Echo ailesine katılan yeni ürünlerin özellikleri ve fiyatı…

26.09.2019 - 12:01 | Güncelleme: HABERTURK.COMTEKNOLOJİ

  • Echo (Yeni Nesil)

    Yeni nesil Echo, renk seçenekleriyle güncellenmiş bir kumaş tasarımına sahip. Amazon'un bu ürünü, 3 inçlik woofer ve artırılmış geri ses seviyesi de dahil olmak üzere Echo Plus ile aynı ses mimarisiyle geliyor.

    Yeni nesil Echo’nun fiyatı 99.99 dolar.

  • Echo Flex

    Alexa'yı ev içinde herhangi bir alanda kullanabilmek için geliştirilen Echo Flex, doğrudan standart bir elektrik prizine takılarak kullanılabiliyor. Dahili bir USB bağlantı noktası da olan bu ürünle, sesli olarak Alexa ile uyumlu akıllı ev cihazları kontrol edilebiliyor.

    Echo Flex'in fiyatı 24.99 dolar.

  • Echo Buds

    Kablosuz kulaklıkta Apple’ın AirPods, Samsung’un Galaxy Buds ve Huawei’nin FreeBuds’ına rakip olan bu ürün ise Bose’nin aktif gürültü azaltma teknolojisiyle geliyor. Ürün, Apple’ın Siri ve Google’ın Asistan’ı gibi Amazon’un Alexa’ı aracılığıyla sesle de kontrol edilebiliyor.

    Echo Buds’ın fiyatı 129.99 dolar.

  • Echo Dot

    Yeni nesil Echo Dot, LED ekran ile geliyor. Başucunda kullanım için gelişitiren bu akıllı cihaz ile saat ve alarm fonksiyonlarının yanısıra, anlık iç ve dış ortam için hava sıcaklığı takibi de yapılabiliyor.

    Echo Dot’ın fiyatı 59.99 dolar.

  • Echo Frames

    Amazon sesli asistanı Alexa’yı bu ürün ile akıllı gözlüklere de taşıdı. Alexa destekli cihazları gözlük üzerinden sesle kontrol etme imkanı sunan ürün, reçeteli gözlük kullananlar için de desteklenecek şekilde geliştirilmiş.

    Echo Frames’in fiyatı 179.99 dolar.

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