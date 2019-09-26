26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Echo (Yeni Nesil)
Yeni nesil Echo, renk seçenekleriyle güncellenmiş bir kumaş tasarımına sahip. Amazon'un bu ürünü, 3 inçlik woofer ve artırılmış geri ses seviyesi de dahil olmak üzere Echo Plus ile aynı ses mimarisiyle geliyor.
Yeni nesil Echo’nun fiyatı 99.99 dolar.
Echo Flex
Alexa'yı ev içinde herhangi bir alanda kullanabilmek için geliştirilen Echo Flex, doğrudan standart bir elektrik prizine takılarak kullanılabiliyor. Dahili bir USB bağlantı noktası da olan bu ürünle, sesli olarak Alexa ile uyumlu akıllı ev cihazları kontrol edilebiliyor.
Echo Flex'in fiyatı 24.99 dolar.
Echo Buds
Kablosuz kulaklıkta Apple’ın AirPods, Samsung’un Galaxy Buds ve Huawei’nin FreeBuds’ına rakip olan bu ürün ise Bose’nin aktif gürültü azaltma teknolojisiyle geliyor. Ürün, Apple’ın Siri ve Google’ın Asistan’ı gibi Amazon’un Alexa’ı aracılığıyla sesle de kontrol edilebiliyor.
Echo Buds’ın fiyatı 129.99 dolar.
Echo Dot
Yeni nesil Echo Dot, LED ekran ile geliyor. Başucunda kullanım için gelişitiren bu akıllı cihaz ile saat ve alarm fonksiyonlarının yanısıra, anlık iç ve dış ortam için hava sıcaklığı takibi de yapılabiliyor.
Echo Dot’ın fiyatı 59.99 dolar.
Echo Frames
Amazon sesli asistanı Alexa’yı bu ürün ile akıllı gözlüklere de taşıdı. Alexa destekli cihazları gözlük üzerinden sesle kontrol etme imkanı sunan ürün, reçeteli gözlük kullananlar için de desteklenecek şekilde geliştirilmiş.
Echo Frames’in fiyatı 179.99 dolar.
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