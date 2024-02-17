Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Alves Kablo'nun halka arz başvurusunu onayladı. Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. belirtilen tarihler arasında talep toplayacak ve 40 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Alves Kablo halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu, Alves Kablo hangi bankalarda var?" İşte Alves Kablo halka arz tarihleri...