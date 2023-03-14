Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Altın

Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor

 Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.166 lira seviyesinde işlem görüyor

Giriş: 14.03.2023 - 10:56 | Güncelleme: ABONE OL
Altının gram fiyatı 1.166 lira seviyesinden işlem görüyor
AA

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 1.168 lira ile 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artışla 1.167 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün yatay bir seyir izleyerek saat 10.40 itibarıyla 1.166 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.910 lira, Cumhuriyet altını da 7.750 liradan satılıyor.

Dün yüzde 2,5 artışla günü 1.914 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1.912 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara ABD Merkez Bankası'nın (Fed) senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, yeni günde gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

Analistler, Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İngiltere'de göçmen yasası protestosu
İngiltere'de göçmen yasası protestosu
Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü!
Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü!
Annesi bildiği kişi anneannesi, ablası bildiği kişi annesi çıktı!
Annesi bildiği kişi anneannesi, ablası bildiği kişi annesi çıktı!
Müdür yardımcısı kadına bir erkek ve kadın dehşeti yaşattı!
Müdür yardımcısı kadına bir erkek ve kadın dehşeti yaşattı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.