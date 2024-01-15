Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.986,47 %1,15
        DOLAR 30,0956 %0,03
        EURO 33,0213 %0,22
        ALTIN 1.987,69 %0,31
        FAİZ 40,94 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,51 %0,41
        BITCOIN 42.659,00 %0,34
        GBP/TRY 38,4102 %0,12
        EUR/USD 1,0963 %0,11
        BRENT 78,44 %0,19
        ÇEYREK ALTIN 3.249,87 %0,31
        Haberler Ekonomi Altın ALTINDA YÜKSELİŞ! 15 Ocak Pazartesi 2024 canlı altın tablosu ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Gram altın 2 bin TL'ye dayandı! İşte 15 Ocak Pazartesi altın fiyatlarında son durum

        Altında yükselişin olduğu bir haftaya girdik. Gram altın 2 bin TL'ye dayanırken; çeyrek altın ise güne 3.181 TL'den giriş yaptı. Altın alıp satacaklar "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. İşte, 15 Ocak Pazartesi canlı altın tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 07:31 Güncelleme: 15.01.2024 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        İsrailli esirlere ilişkin kritik açıklama
        İsrailli esirlere ilişkin kritik açıklama
        "Adana'daki gibi olmadı"
        "Adana'daki gibi olmadı"
        24 terör hedefi imha edildi!
        24 terör hedefi imha edildi!
        1 attı 3 aldı!
        1 attı 3 aldı!
        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması
        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        "Altın gol, süper kurtarış"
        "Altın gol, süper kurtarış"
        "Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor"
        "Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor"
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Şehitlerimiz için son görev
        Şehitlerimiz için son görev
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        Habertürk Anasayfa