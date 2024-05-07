Altınay Savunma Teknolojileri halka arz detayları netleşiyor! İşte talep toplama tarihleri
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arzından her geçen gün detaylar netleşiyor. BİST'te 'ALTNY' kodu ile yer alacak firma 9 Mayıs tarihinden itibaren talep toplamaya başlayacak. Firma, halka arzdan gelen fonun yüzde 50'sini yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları için kullanacağını açıkladı. İşte, halka arz Mayıs takvimi ile Altınay Savunma Teknolojileri'ne dair detaylar...
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Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz detayları netleşiyor. Toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak şirket, halka arz büyüklüğünü 1.8 milyar TL olarak açıkladı. İşte, Altınay Savunma Teknolojileri hisse fiyatı, talep toplama tarihleri, BİST kodu ve daha fazlası...
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 32 TL olarak belirlendi.
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Altınay Savunma Teknolojileri, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak.
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ LOT DAĞILIMI
Altınay Savunma Teknolojileri toplamda 58.823.530 lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;
2.1 milyon katılımcı: 20 lot (640 TL)
2.5 milyon katılımcı: 17 lot (544 TL)
2.9 milyon katılımcı: 14 lot (448 TL)
3.3 milyon katılımcı: 13 lot (416 TL)
3.7 milyon katılımcı: 11 lot (352 TL)
4.1 milyon katılımcı: 10 lot (320 TL)
4.5 milyon katılımcı: 9 lot (288 TL)
4.9 milyon katılımcı: 8 lot (256 TL)
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın talep toplama süreci bittiğinde BİST'te ne zaman işlem göreceği de açıklanacak.
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Firmanın halka arzı katılım endeksine uygun olarak açıklandı.
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ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları.
Yüzde 15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları
Yüzde 5 Global satış ve pazarlama ağı yatırımları.
Yüzde 15 İşletme sermayesi.
Yüzde 5 Finansal borç ödemeleri.
Yüzde 10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması.