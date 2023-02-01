Fed sonrası altında yükseliş

Bugün piyasaların gözü kulağı Fed'in faiz kararına çevrilmişti. Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 25 baz puan artırdı.

Beklentilere paralel gelen bu karar sonrası uluslararası piyasalarda altın fiyatlarında ilk anda önemli bir oynama yaşanmadı.

TSİ 22.30'da başlayan Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısıyla ise altın yönünü yukarı çevirdi.

Fed Başkanı Powell'ın enflasyonun halen yüzde 2'lik uzun vadeli hedefin çok üzerinde seyrettiğini vurgulamasına rağmen piyasaların korktuğu seviyede 'şahin' açıklamalar gelmedi.

Powell'ın konuşması başladığında 1.923 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı yarım saat içinde 1.947 dolara çıktı. Konuşma sonrasında ise ons fiyatı 1.952 doları gördü. Ons fiyatında günlük yükseliş yüzde 1.2'yi buldu.

Aynı saatlerde doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 101.94 seviyesinden 101.21'e geriledi.

Euro/dolar ise 1.09'dan 1.1'e çıktı.

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 3.49'dan yüzde 3.40'a geriledi.

Karar öncesinde düşük hacimli piyasada 18.80 civarında işlem gören dolar/TL'de ise önemli bir hareket yaşanmadı.