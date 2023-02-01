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Haberler Altın Altın ve dolar Fed kararına nasıl tepki verdi?

Powell'ın açıklamaları sonrası altında yükseliş

Altının ons fiyatı Powell'ın açıklamaları esnasında 1.923 dolardan 1.947 dolara çıktı. Konuşma sonrasında altındaki günlük yükseliş yüzde 1'i aştı ons fiyatı 1.952 doları gördü. Dolar endeksinde gerileme kaydedilirken Euro/dolar 1.1'i gördü. Dolar/TL'de ise önemli bir hareket yaşanmadı

Giriş: 01.02.2023 - 23:23 | Güncelleme: ABONE OL
Altın ve dolar Fed kararına nasıl tepki verdi?
Fed sonrası altında yükseliş
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Bugün piyasaların gözü kulağı Fed'in faiz kararına çevrilmişti. Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 25 baz puan artırdı.

Beklentilere paralel gelen bu karar sonrası uluslararası piyasalarda altın fiyatlarında ilk anda önemli bir oynama yaşanmadı.

TSİ 22.30'da başlayan Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısıyla ise altın yönünü yukarı çevirdi.

Fed Başkanı Powell'ın enflasyonun halen yüzde 2'lik uzun vadeli hedefin çok üzerinde seyrettiğini vurgulamasına rağmen piyasaların korktuğu seviyede 'şahin' açıklamalar gelmedi.

Powell'ın konuşması başladığında 1.923 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı yarım saat içinde 1.947 dolara çıktı. Konuşma sonrasında ise ons fiyatı 1.952 doları gördü. Ons fiyatında günlük yükseliş yüzde 1.2'yi buldu.

DOLARDA GERİLEME

Aynı saatlerde doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 101.94 seviyesinden 101.21'e geriledi.

Euro/dolar ise 1.09'dan 1.1'e çıktı.

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 3.49'dan yüzde 3.40'a geriledi.

Karar öncesinde düşük hacimli piyasada 18.80 civarında işlem gören dolar/TL'de ise önemli bir hareket yaşanmadı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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