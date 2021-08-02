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Uluslararası piyasalarda ABD Doları'nın 1 ayın en düşük seviyesinden toparlanmaya başlamasıyla altında düşüş yaşandı.

Geçen hafta 1.828 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı bu sabah itibarıyla 1.810 dolara geriledi. Bu hafta özellikle ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam verileri altının seyrinde önemli bir rol oynayabilir. İstihdam verileri Fed'in varlık alım programında ne zaman değişikliğe gidebileceğine dair ipuçları veriyor.

Fed, istihdam piyasasında kalıcı bir düzelme yaşanmasını varlık alım programında azalmaya gitmeyeceğini daha önce belirtti.

Yaklaşık 2 hafta önce 505 lirayı gören gram altın ise hem ons fiyatındaki hem de dolardaki gerilemenin etkisiyle bu sabah itibarıyla 492 liraya geriledi.