Altın fiyatları yeniden yükselişte! 27 Nisan 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişe geçti. Hafta başında düşüş yaşayan altın fiyatları, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 oranında sabit bıraktığını açıklamasının ardından yükseliyor. 26 Nisan Cuma günü saat 15.30 itibarıyla güncel ons altın değeri 2 bin 345 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 449 TL'ye çıktı. İşte, 27 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede politika alanının daraldığına yönelik korkuların varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamaların da bankanın ilk faiz indirimine yönelik toplantıyı yılın son çeyreğine doğru ötelemeye devam ettiğini ifade etti.
25 Nisan'da, ülkede açıklanan ilk çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin 1,6 artış ile beklentilerin altında kaldığını kaydeden analistler, bu durumun ülkede stagflasyona ilişkin endişeleri artırdığını dile getirdi.
Veriler öncesi Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 20, temmuzda yüzde 45, eylülde yüzde 70 ile fiyatlanırken, veriler sonrasında bu ihtimaller ilgili aylar için sırasıyla yüzde 12, yüzde 33 ve yüzde 59'a geriledi.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 26 Nisan Cuma günü saat 15.30 itibarıyla 2 bin 449 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 983 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 004 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.448,77
Satış: 2.449,12
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.345,20
Satış: 2.345,57
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.918,03
Satış: 4.004,31
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.672,10
Satış: 15.968,27
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.812,76
Satış: 8.009,96
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.672,10
Satış: 16.964,46
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.541,98
Satış: 16.886,95
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.341,62
Satış: 1.763,59
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.275,37
Satış: 2.402,26