Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 26 Nisan Cuma güncel altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Hafta başında düşüş yaşayan altın fiyatları, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 oranında sabit bıraktığını açıklamasının ardından yükselişe geçti. 26 Nisan Cuma günü güncel ons altın değeri 2 bin 334 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 443 TL'den alıcı buluyor. İşte, 26 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son haftalarda Orta Doğu'daki gerilim başta olmak üzere çeşitli olaylardan etkilenen altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Bu hafta başında düşen altın fiyatları yeniden hareketlendi. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizliğin varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanacak ilk çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerinin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini ifade etti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 26 Nisan Cuma gününe 2 bin 443 TL'den başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 983 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 995 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.442,71
Satış: 2.443,02
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.333,77
Satış: 2.334,15
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.908,33
Satış: 3.994,33
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.633,31
Satış: 15.928,48
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.792,23
Satış: 7.988,67
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.633,31
Satış: 15.928,48
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.466,33
Satış: 16.886,95
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.339,99
Satış: 1.771,07
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.272,99
Satış: 2.413,48