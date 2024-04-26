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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİŞTE! 26 Nisan 2024 Cuma canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 26 Nisan Cuma güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Hafta başında düşüş yaşayan altın fiyatları, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 oranında sabit bıraktığını açıklamasının ardından yükselişe geçti. 26 Nisan Cuma günü güncel ons altın değeri 2 bin 334 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 443 TL'den alıcı buluyor. İşte, 26 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

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        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 07:27 Güncelleme: 26.04.2024 - 07:27
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