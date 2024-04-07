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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 8 Nisan 2024 Pazar anlık ve canlı altın fiyatları ile bugün gram, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları son dakika canlı rakamlar! 8 Nisan 2024 Bugün gram, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları canlı ve anlık son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Gram altının yükseliş eğilimi devam ederken Fed faiz kararı haberleriyle ilgili olarak dönem dönem ufak dalgalanmalar yaşayabilir. Alım satım yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Altın piyasasında ons altın bugün itibariyle 2,328 dolardan işlem görüyor. İşte, altın fiyatları alış-satış rakamları son durum 8 Nisan 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 08:05 Güncelleme: 07.04.2024 - 23:43
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        • 1

          Altın fiyatları son dakika yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için haftaya altın almayı düşünen ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından güncel rakamlar merak edilip araştırılıyor. En son 22 ayar bilezik 2,224 TL’den işlem gördü. Peki 7 Nisan Pazar canlı altın fiyatları ile bugün gram, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte anlık ve canlı altın fiyatları canlı tablo takibi

        • 2

          ALTINDA SON DURUM

          Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve faizlerin bir süre daha indirilmeyeceğini açıkladı.

          Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu.

          GRAM ALTIN ZİRVEYİ KORUYOR!

          Gram altın 2 bin 446 TL seviyesinde alıcı buluyor. Yarım altın 7,648 TL iken çeyrek altın ise bugün 3.836 liradan alıcı buluyor.

          ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.446,87

          Satış: 2.457,80

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATA ALTINI FİYATI

          Alış: 16,164,21

          Satış: 16,577,28

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 7.648,64

          Satış: 7.842,81

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.836,31

          Satış: 3.921,41

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 15.345,23

          Satış: 15.638

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

          Alış: 1.310,25

          Satış: 1.727,57

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 8

          ONS ALTIN FİYATI

          Alış: 2.328,79

          Satış: 2.330,71

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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