Altın fiyatları son dakika yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için haftaya altın almayı düşünen ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından güncel rakamlar merak edilip araştırılıyor. En son 22 ayar bilezik 2,224 TL’den işlem gördü. Peki 7 Nisan Pazar canlı altın fiyatları ile bugün gram, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte anlık ve canlı altın fiyatları canlı tablo takibi