Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftasonu da yatırımcıların gündeminde. Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle altın fiyatları uzun süredir yükseliş trendini sürdürüyor. Peki bu haftasonu küresel piyasalarda altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Nisan güncel çeyrek altın gram altın fiyatları...