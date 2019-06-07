Altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler, merak ediliyor. Bayram tatilinin ardından işlem gören altın güne yükselişle başladı. Altın uzmanları bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti. Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan gram altında 248 liranın destek, 255 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi. Güncel altın fiyatları haberimizde...