Altın fiyatları 6 Cumartesi günü piyasalar kapalı olduğu için bir kapanış tarihinin yani 4 Aralık Cuma günü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre gram altın 463 liranın, çeyrek altın ise 754 liranın üzerinden serbest piyasada satılıyor. İşte, 4 Aralık son dakika altın fiyatları...