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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 2 Eylül Cumartesi 2023 çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik! 2 Eylül Cumartesi çeyrek ve gram altın fiyatları

        Haftanın piyasalara kapalı gününde altın fiyatlarında güncel rakamlar sorgulanıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 2 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 02.09.2023 - 14:05
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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