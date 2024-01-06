Gram altın 2 bin TL'ye dayandı! İşte 6 Ocak Cumartesi altın fiyatlarında son durum
Altın haftayı yükselişle başlamış ve tüm hafta yükselişini sürdürmüştü. Bugün öğleden sonra gram altın 1.959 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 3.135 TL'den güne başladı. İşte, canlı altın fiyatları tablosu ile 6 Ocak Cumartesi altın fiyatları...
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Altın fiyatları 6 Ocak Cuma 2024... Altın piyasalaru 2024 yılının ilk haftasını yükselişle tamamladı. Gram altın neredeyse 2 bin TL'yi görürken, çeyrek altın ise 3 bin TL'yi geçti. Altın alıp satacak vatandaşların "Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın ne kadar?" sorularını yanıtladık ve güncel fiyatları derledik. İşte, 6 Ocak Cumartesi güncel altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.959,92
1.960,20
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.042,20
2.042,54
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.135,88
3.204,93
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.543,51
12.780,52
- 6
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.543,51
12.780,52
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- 7
ATA ALTIN FİYATI
13.520,52
13.863,06
- 8
YARIM ALTIN FİYATI
6.252,15
6.409,86
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.086,44
1.465,06
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.860,90
1.966,18