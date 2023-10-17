Altın fiyatları yükselişte! 17 Ekim 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları döviz kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelere bağlı değişiklik gösteriyor. İsrail-Filistin çatışması piyasaları etkilemeye devam ediyor. Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından yükselişe geçti. İşte, 17 Ekim 2023 Salı Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...
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Analistler, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımlar sonrası risk iştahının sınırlı da olsa yükseldiğini belirtti.
Bölgeden gelen haberlerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu dile getiren analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacağı, daha sonra da Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğinin duyurulduğuna işaret etti.
Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.940 doların direnç, 1.910 ve 1.900 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte, 17 Ekim 2023 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.726,54
1.726,76
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
1.919,50
1.919,76
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.762,46
2.823,25
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.049,83
11.258,48
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.507,65
5.646,51
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.049,83
11.258,48
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.821,19
12.115,89
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
991,98
1.177,49
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.626,22
1.718,41