Alperen Şengün'den, sevgilisi Hannah Cherry'e sürpriz
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, sevgilisi Hannah Cherry'in doğum günü için sürpriz bir davet düzenledi
Giriş: 10.03.2025 - 14:01 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:01
Alperen Şengün, ABD'li model sevgilisi Hannah Cherry'in doğum gününü kutladı.
Milli basketbolcu, sevgilisinin arkadaşlarının da yer aldığı bir sürpriz parti düzenledi.
Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan çift, doğum günü partisinden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Alperen Şengün; "Hayatımın aşkı doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Daha nice yıllar birlikte olalım bebeğim" dedi.
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