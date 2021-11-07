Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 artarak 19 milyar 76 milyon 662 bin dolara yükseldi.
Türkiye'nin fındık ve mamulleri ihracatı, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,9 artarak 251 milyon 315 bin dolara çıktı. Böylece fındık ve mamulleri, tarım grubunda ihracatını en fazla artıran sektör olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracattan yüzde 1,3 pay alan sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Almanya oldu. Sektör, bu dönemde Almanya'ya 66 milyon 367 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.
Almanya'yı, 58 milyon 904 bin dolarla İtalya, 13 milyon 821 bin dolarla Çin, 10 milyon 373 bin dolarla Polonya ve 9 milyon 474 bin dolarla Fransa takip etti.
DEĞER BAZINDA EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI İTALYA'YA GERÇEKLEŞTİ
Fındık ve mamulleri sektöründe geçen ay değer bazında en fazla ihracat artışı İtalya'ya gerçekleşti. İtalya'ya dış satım, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre 32 milyon 528 bin dolar artış kaydetti.
Fındık ve mamulleri sektörünün dış satımı Almanya'ya 21 milyon 104 bin dolar, Polonya'ya 6 milyon 257 bin dolar, Kanada'ya 4 milyon 96 bin dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 3 milyon 334 bin dolar arttı.
Sektör, bu dönemde Kanada'ya 6 milyon 576 bin dolarlık ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne 3 milyon 347 bin dolarlık ihracat yaptı.
EN FAZLA İHRACATI TRABZON GERÇEKLEŞTİRDİ
İl bazında bakıldığında geçen ay fındık ve mamulleri sektöründe en fazla dış satımı 82 milyon 948 bin dolarla Trabzon gerçekleştirdi.
Söz konusu dönemde İstanbul'dan 81 milyon 925 bin dolarlık, Giresun'dan 32 milyon 836 bin dolarlık, Ordu'dan 22 milyon 582 bin dolarlık ve İzmir'den 8 milyon 569 bin dolarlık fındık ve mamulleri ihracatı gerçekleşti.
Sektörün değer bazında ihracat artışında da Trabzon başı çekti. Trabzon'un fındık ve mamulleri ihracatı, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre 33 milyon 630 bin dolar arttı.
Trabzon'u, 31 milyon 749 bin dolarla İstanbul, 5 milyon 770 bin dolarla Ordu, 4 milyon 730 bin dolarla Mersin ve 3 milyon 427 bin dolarla Samsun izledi.
Sektör, geçen ay Mersin'den 5 milyon 729 bin dolar ve Samsun'dan ise 6 milyon 224 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.
TİM verilerine göre, fındık ve mamulleri sektörünün ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şöyle:
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