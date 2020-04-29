Alman şirketlerinin üçte biri sadece 3 ay dayanabilir - haberler

Reuters

Alman Ifo ekonomik araştırma enstitüsüne göre Almanya'daki şirketlerin yüzde 29.2'si koronavirüse karşı uygulanan sınırlamalar uzun süre devam ettiği takdirde en fazla üç ay ayakta kalabileceklerini düşünüyorlar.

Almanya'daki şirketlerin yüzde 52.7'si ise en fazla altı ay daha hayatta kalabileceklerini öngörüyorlar. Münih merkezli Ifo Enstitüsü'nde ekonomist olan Klaus Wohlrabe, "Bunlar, gelecekte bir iflas dalgasının olacağını işaret eden endişe verici rakamlar" dedi.