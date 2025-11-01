Habertürk
        Ali Yerlikaya son dakika açıklaması: FETÖ'ye 31 ilde darbe! 50 tutuklama | SON DAKİKA HABER

        FETÖ'ye 31 ilde darbe! 50 tutuklama!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 31 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 56 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 50'sinin tutuklandığını bildirdi. İşte operasyonun detayları...

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 10:53 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:58
        FETÖ'ye 31 ilde darbe! 50 tutuklama!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

        56 ŞÜPHELİDEN 50'Sİ TUTUKLANDI

        AA'daki habere göre çalışmaların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda il jandarma komutanlıklarınca yapıldığını aktaran Yerlikaya, iki haftalık süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 56 şüpheliden 50'sinin tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğü bilgisini paylaştı.

        Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Yakalanan şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

