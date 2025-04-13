Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?
İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı devam ediyor. Ligin 31. haftasında Real Madrid, Alaves'e konuk oluyor. Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan eflatun-beyazlılar, şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için bu karşılaşmayı kazanmak zorunda. Real Madrid, Alaves karşısında galibiyetle sahadan ayrılarak hem kötü gidişe dur demek hem de taraftarını yeniden kazanmak istiyor. Kritik mücadelede milli oyuncumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki, Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Alaves - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...
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İspanya La Liga 31. hafta maçında Real Madrid, Alaves ile karşı karşıya geliyor. Lider Barcelona'nın en yakın takipçisi eflatun-beyazlılar, Alaves deplasmanından mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Düşme hattının yalnızca birkaç puan üzerinde yer alan Alaves için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Real Madrid 63 puanla 2. sırada yer alırken, rakibi 30 puanla 17. sırada bulunuyor. Alaves - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e bu maçta forma şansı verip vermeyeceği ise merak konusu. Peki, Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.
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ALAVES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alaves - Real Madrid maçı, 13 Nisan 2025 Pazar günü (bugün) oynanacak ve saat 17.15’te başlayacak.
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ALAVES - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio de Mendizorroza’da oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?
Carlo Ancelotti maçın geniş kadrosunu açıklarken Arda Güler'e de yer verdi. Sakatlığı geçen Dani Ceballos'un da yer aldığı kadroda sakatlıkları süren Mendy, Militao, Lunin ve Dani Carvajal yer almadı.
Ancak milli futbolcumuz Arda Güler’in bu maçta ilk 11’de yer alması beklenmiyor. Genç yıldızın son haftalardaki performansı, Ancelotti’nin kadro tercihlerini etkileyebilir.
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MUHTEMEL 11’LER
Alaves: Owono, Mourino, Abqar, Diarra, Sanchez, Jordan, Blanco, Vicente, Alena, Martin, Kike Garcia.
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Tchouameni, F Garcia, Camavinga, Modric, Rodrygo, Guler, Brahim, Endrick.
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ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI
2024/25 sezonunda Real Madrid formasıyla toplam 33 maçta görev alan Arda Güler, 1170 dakika sahada kalırken 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Genç yaşına rağmen sergilediği olgun oyun ve yaratıcı paslarıyla dikkat çeken Arda, Avrupa'nın dört bir yanındaki kulüplerin radarında.
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