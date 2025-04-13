İspanya La Liga 31. hafta maçında Real Madrid, Alaves ile karşı karşıya geliyor. Lider Barcelona'nın en yakın takipçisi eflatun-beyazlılar, Alaves deplasmanından mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Düşme hattının yalnızca birkaç puan üzerinde yer alan Alaves için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Real Madrid 63 puanla 2. sırada yer alırken, rakibi 30 puanla 17. sırada bulunuyor. Alaves - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e bu maçta forma şansı verip vermeyeceği ise merak konusu. Peki, Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.