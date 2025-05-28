Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.208,56 %-0,05
        DOLAR 39,0503 %0,19
        EURO 44,3210 %0,31
        GRAM ALTIN 4.171,20 %0,81
        FAİZ 43,62 %-0,43
        GÜMÜŞ GRAM 41,91 %0,44
        BITCOIN 108.728,00 %-0,81
        GBP/TRY 52,7724 %0,23
        EUR/USD 1,1337 %0,08
        BRENT 64,43 %0,53
        ÇEYREK ALTIN 6.819,90 %0,81
        Haberler Ekonomi Sigorta Alacak sigortasına ilgi çok arttı - Sigorta Haberleri

        'Alacak sigortasına ilgi çok arttı'

        Sigorta Sayfası programında bu hafta Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO'su Atınç Yılmaz konuk oldu. Dünyadaki küresel ısınma ve faiz oranlarındaki yükseliş kaynaklı reasürans maliyetlerinin artmasının üstüne bir de Kahramanmaraş depremlerinin eklenmesiyle işyeri ve yangın sigortalarının reasürans kaynaklı maliyetinin yüzde 20-25 oranında arttığını anlatan Yılmaz, son günlerde ekonomideki soğuma nedeniyle alacak sigortasına ilginin arttığını söyledi.

        Giriş: 28.05.2025 - 10:01 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, son günlerde ekonomideki soğuma nedeniyle alacağından şüphelenen sanayicilerin alacak sigortasına ilgisinin arttığını söyledi. Yılmaz, "Ödemeler ve geri dönüşlerle ilgili riskler artıkça sigortalanma bilinci ve ihtiyacı ta artıyor, talep çok daha kuvvetli geliyor" dedi. Diğer yandan özellikle kar kaybı sigortalarının iş adamları tarafından iyi bilinmediğini anlatan Yılmaz, "Yangın sigortaları yapılıyor ancak bunun yanı sıra işletmenin üretim yapamaması nedeniyle oluşan kar kaybı sigortası tam bilinmiyor. Sigorta bedellerinin güncel tutulmaması da önemli bir sorun. Sigorta güncel bedelle doğru yapılmalı, doğru riskler tercih edilmeli" diye konuştu. Hasar anında ödenen primin denizde damla haline geldiğini dile getiren Yılmaz, "Yangın sigortasının ortalama maliyeti binde 3 civarında. Sizin işlerinizi etkileyecek büyük bir hasarın karşısında çok küçük bir maliyet olarak kalıyor. Üstelik bu oran daha yeni binde 3'e geldi. Daha önce reasürörler ucuz olduğu için Türk piyasasında sigorta yapmak bile istemiyordu" şeklinde konuştu.

        Medikal enflasyon nedeniyle sağlık sigortaları fiyatlarının normal sigortaların üstünde gittiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'de sağlık sigortaları geçmişe göre ciddi şeklinde arttı. Şimdi biraz daha stabil. Ancak diğer ülkelere baktığımızda aşağı yukarı aynı düzeyde" dedi.

        ISINMA KAYNAKLI 3 TRİLYON DOLARLIK SİGORTA

        Dünyada sigortacılığın iklim değişikliği nedeniyle bu alana yöneldiğini anlatan Yılmaz, "Riskler değişti böyle olunca etkisi değişiyor. Küresel ısınma oldukça doğanın dengesi değişiyor, seller, yangınlar artıyor. Dünyada şirketlerin daha güvenli hale gelmesi için şu anda 10 trilyon dolarlık bin yatırım ihtiyacı var. Bu yatırım yapılırsa dünya küresel ısınmanın ciddi şekilde önüne geçecek. Bunun gerçekleşmesi için sigorta 2-3 trilyon dolarlık bir rol oynayabilir. Bunun dışında jeopolitik gelişmeler, siber riskler ve ticaret savaşları sigortanın takip ettiği alanlar" diye konuştu.

        REKLAM

        TİCARET SAVAŞLARI VARLIK FİYATLARINI ARTIRACAK

        Ticaret savaşları kaynaklı sigortaların henüz rakamlara yansımadığını söyleyen Yılmaz, ancak gümrük vergilerinin yükselecek olması nedeniyle sigortalanacak varlıkların değerlerinin artacağını ve hasar maliyetlerinin artacağını vurgulayarak diğer yandan ticaret hacminin düşecek olması nedeniyle özellikle nakliyat sigortalarında hacim olarak düşüş olabileceğini dile getirdi. Yılmaz diğer yandan alacak risklerinin de artabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Şu anda alacak sigortası açısından bir sorun görünmüyor. Eğer gerçekten ciddi bir tarife artışı olursa sigorta kapasitesine ihtiyacı da artırabilir. Ayrıca faizin yüksek olduğu dönemde yatırımcı parasını riski düşük alanlara park ediyor. Bu sigortacılık açısından kapasite düşüklüğü anlamına geliyor. Son 5 yılda bunu net olarak gördük. 2000 ile 2010 arasında dünyada yıllık 50 milyar dolarlık hasar ödenirken bu rakam 2020'den sonra 100 milyar dolara hatta son yıl 150 milyar dolara çıktı. Bu durum sigorta ve reasürans piyasasına yeterli kapitalin gelmesini engelliyor. Dünyada 500-600 milyar dolarlık bir reasürans kapasitesi var. Rakam üç yıl önce 400 milyar dolara kadar düştü, kapasite çok düştü bunun sonucunda fiyatlarda ciddi bir artış oldu. Üstüne bir Maraş depremi eklenince 2024'te Türkiye sigorta piyasasında reasürans bulmak için oldukça zor bir hale gelmişti. Maliyet de ortalama yüzde 20-25'ler civarında arttı. İşyeri ve yangın sigortaları da aynı oranda arttı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sigorta
        #iklim değişikliği
        #yangın sigortası
        #işyeri sigortası
        #Howden Türkiye
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        İş yerine patlayıcı attılar: 7 kişi yaralı
        İş yerine patlayıcı attılar: 7 kişi yaralı
        İşçi de patron da mutsuz
        İşçi de patron da mutsuz
        Gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor
        Gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor
        İsrail yardım merkezine saldırdı!
        İsrail yardım merkezine saldırdı!
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Habertürk Anasayfa