AGS sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025 MEB AGS) için geri sayım başladı. 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek sınav, 13 Temmuz'da yapılacak. İşte AGS sınav detayları