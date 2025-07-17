AK Parti İstişare Kampı’nda ekonomik hedefler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti’nin Kızılcahamam’da düzenlediği 32’nci istişare kampında ekonomik hedefler konusunda önemli mesajlar verdi. Cevdet Yılmaz’ın AK Partililere yaptığı sunuma Habertürk ulaştı.

2025-2027 Orta Vadeli Program temelinde Makroekonomik Politika Çerçevesi ve Temel Amaçları anlatan Cevdet Yılmaz, hedefleri şöyle sıraladı:

REKLAM advertisement1

- Enflasyonun kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi

- Büyüme potansiyelinin enflasyonist baskı oluşturmadan yükseltilmesi - Beşeri sermayenin yükseltilmesi

- Sabit sermaye yatırımlarının artırılması - Toplam faktör verimliliğinin artırılması - Yapısal reformlarla verimliliğe dayalı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması- Deprem sonrası yeniden inşa ve ihya çalışmaları

REKLAM

- Orta-üst gelir grubundan üst gelir grubuna çıkılması - Gelirin tüm kesimlere adil bir şekilde dağılımı - Para, maliye ve gelirler politikalarının güçlü eşgüdümü- Demografik fırsat penceresinden azami düzeyde faydalanılması

- Önemli yapısal reformlar hayata geçirilecek.

EKONOMİK TABLO Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti döneminde kalkınma göstergelerinin gelişimi ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken grafikler eşliğinde şu değerlendirmeleri yaptı: - Türkiye ekonomisi 2003-2024 döneminde küresel büyümenin 1.8 puan üzerinde yıllık ortama yüzde 5.3 oranında büyüdü. - Milli gelir 2024 yılında 1,3 trilyon doları aştı; kişi başı gelir ise 15,5 bin dolara yaklaştı. - 2002 itibarıyla 36 milyar dolan ihracatımızı, 2024 yılında 262 milyar dolar seviyesine çıkardık. - 2024 yılında istihdamı 32.6 milyon seviyesine çıkarırken, işsizlik oranını yüzde 9’un altına indirdik. - Yıllardır süregelen mali disiplin ve istikrarlı düşük bütçe açıklarıyla OECD ülkeleri içinde en iyi performans gösteren ülkelerden biri olduk. Uzun dönem bütçe ortalama yüzde 2,7 oldu. REKLAM - Genel yönetim borç stoğunun milli gelire oranını Maastricht Kriterlerinin çok ötesinde yüzde 24.7 seviyesine indirdik. (Maastricht Kriterleri yüzde 60.) - Türkiye’nin toplam borcunun (hanehalkı, reel sektör, kamu kesimi toplam borcu) milli gelire oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında dünya ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasına göre çok daha iyi seviyede.

- Temel ihtiyaç kalemlerinin üretiminde önemli artışlar kaydettik: Bozdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, konut satış, kamyon, otomobil, otobüs, minibüs, traktör üretimi… ÜCRETLER VE AYLIKLAR - Ücret ve aylıklarda yüksek oranlarda reel artışlar yaptık: Net asgari ücret 2002 Aralık ayında 184,3 lira iken, bugün 22.104,7 lira oldu. Artış yüzde 253,8. - En düşük SSK emekli aylığı 2002 Aralık’ta 65,8 lira iken bugün 16.881 lira oldu. Artış yüzde 656,4. (Ücret ve aylıklarla alım gücüne ilişkin herhangi bir saptama yer almadı) - Asgari ücretli çalışanlarımızın alım gücünü iyileştirdik: Pirinç, ekmek, makarna, bulgur, dana eti, tavuk eti, süt, yoğurt, beyaz peynir, yumurta, zeytinyağı, Ayçiçek yağı, kuru fasulye, nohut, mercimek, patates, domates, toz şeker, benzin, motorinde (Ocak 2023 ile Haziran 2025 tarihleri arasında) kıyaslama yapıldı. REKLAM “YOKSULLUK AZALIYOR" Göreli yoksulluk oranı son yıllarda düşük oranlı yatay seyir izlemektedir. 2006’da 18,6 olan yoksulluk oranının 2024’te 13,6’ya düştüğü belirtildi. (Bu veriler medyan gelirin yüzde 50’si olarak öngörülen yoksulluk sınıfına göre hesaplanan TÜİK verilerine dayanarak hazırlandı.) - Derslik sayısı, üniversite sayısı, hastane yatak sayısı ve sağlık personel sayısının katlanarak arttığı ifade edildi.

- Asgari ücretin yanı sıra; memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refahını artırdık. Asgari ücreti vergi dışı bıraktık. Bu kapsamda 2025 yılında 853 milyar TL vergi istisnası öngördük. Net asgari ücrette 2002 yıl sonundan bugüne yüzde 250’yi aşan reel artış yaptık. “İHRACAT REKORU KIRDIK” - 2024 yılında 262 milyar dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. 2025 yılının ilk yarısı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat değerimiz 267 milyar dolara ulaştı. - 2024 yılında turizm geliri 61.1 milyar dolar gerçekleşmiş olup, 2025 yılı OVP hedefimiz olan 63.6 milyar dolar hedefini yakalamayı öngörüyoruz. CARİ AÇIK VE REZERVLER - Cari açığın milli gelire oranı 2023 yılında yüzde 3,5’ten, 2024 yılında yüzde 0.8’e gerilemiştir. - Cari açık sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ederken, rezervlerimiz de yeniden artmaktadır. 4 Temmuz 2025 itibarıyla brüt rezervlerin 164.4 milyar dolar olduğu kaydedildi. - İşgücü piyasaları güçlü konumunu korumaktadır. Büyümede dengelenme ile istihdam 2025 yılı ilk çeyreğinde zayıflasa da işsizlik azalmaya devam etmektedir.

ENFLASYONLA MÜCADELE Dezenflasyon süreci devam etmektedir. Son 13 ayda yıllık enflasyonda yüzde 40.4 puan düşüş yaşanmıştır. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama sürmektedir. Haziran 2025’te enflasyon yüzde 35.1 oldu. Yabancı para ve kur korumalı mevduatın toplam mevduat içindeki payı gerilerken, TL mevduatının payı arttı.