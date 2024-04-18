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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile Destek Paketi Mayıs ödemeleri ne zaman yatacak, tarih verildi mi? Aile Destek Programı başvuru ekranı - Merak Edilenler Haberleri

        Gözler Bakanlık'ta! Aile Destek Mayıs ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?

        Aile Destek Programı kapsamında ödemeler devam ediyor. 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen ödeme miktarı hane içindeki gelire göre değişiyor. Nisan ayı ödemeleri bayram dolayısıyla erkene çekildi ve gözler Mayıs için Bakanlık'a döndü. Peki, Aile Destek Mayıs ödemeleri ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 08:43 Güncelleme: 19.04.2024 - 00:06
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        • 1

          12 ay boyunca, geliri düşük aileleri desteklemek amacıyla verilen Aile Destek ödemeleri Nisan ayı için yattı; Ramazan Bayramından dolayı ödemeler erkene çekildi. Şimdi destekten yararlanan binlerce vatandaş Mayıs ayı için tarih bekliyor. Peki, Aile Destek ödemeleri Mayıs ayı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NİSAN AYI YATTI MI?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 4 Nisan'da hesaplara yattığını bildirdi. Bu ay, Ramazan Bayramı'ndan dolayı ödemeler erken bir tarihe çekildi.

        • 3

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

          Şu anda konuyla ilgili bir tarih açıklanmadı. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 4

          AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

          450 TL ve altı - 1.250

          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

        • 5

          ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

          Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:

          1-2 çocuklu hanelere - 350

          3 çocuklu hanelere - 450

          4 çocuklu hanelere - 550

          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

        • 6

          BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

          Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

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