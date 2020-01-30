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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, CHP Milletvekili Engin Altay'ın düzenlediği basın toplantısındaki, "Acun Ilıcalı'nın Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından TV8 ekranlarında topladığı ve AFAD'a bağışladığı 73 milyon liranın, 2 gün sonra AFAD tarafından tüm bağışların 71 milyon lira olarak duyurulduğunu ve sadece 2 günde 2 milyonluk bir kaybın olduğu" şeklindeki sözleri anımsatıldı.
Açıklamada, Engin Altay'ın sözleri gerçekle bağdaşmayan ve talihsiz olarak değerlendirilerek, "Sayın Acun Ilıcalı, Elazığ Depreminin ardından TV8 ekranlarında halkımızın yardımseverliğinin, yüce gönüllülüğünün bir kez daha tüm dünyaya sergilendiği bir yayına imza atmıştır. Yayından bir gün sonra da Sayın Ilıcalı, programdan ne kadar bağış toplandığını kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştır. Söz konusu paylaşımında SMS karşılığı 22 milyon 553 bin 590 lira, havale ile 18 milyon 777 bin 281 lira, telefonla taahhüt etmek yoluyla da 31 milyon 801 bin 753 lira olmak üzere toplam 73 milyon 132 bin 624 lira yardım toplandığını duyurmuştur. Telefonla taahhüt edilen 31 milyon 801 bin 281 liralık bağışın vatandaşlarımız tarafından banka hesaplarımıza havale edilme işlemleri peyderpey devam etmektedir. Yani taahhütlerin tamamı henüz hesaplarımıza ulaşmamıştır. Ayrıca Başkanlığımızca kamuoyuna paylaşılan yardım miktarları TV8 programından elde edilen rakamları da kapsayacak şekilde toplanan tüm bağış miktarını göstermektedir. Ve bu miktar da güncel olarak 82 milyon 801 bin 235 liradır" denildi.
'ORTAK ACI ETRAFINDA KENETLENEN VATANDAŞLARIMIZI YARALAMIŞTIR'
AFAD'ın süreci şeffaf şekilde yürüttüğü vurgulanan açıklamanın devamında, depremzedeler için gönderilen her kuruşun yapılan bilgilendirmelerle kamuoyuna aktarıldığı kaydedildi. Açıklamada, Altay'ın sözlerinin tüm AFAD çalışanlarını zan altında bıraktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Hal böyle iken, henüz hesaplara ulaşmamış bağış miktarı üzerinden sadece 2 günde 2 milyonluk kayıp varmış gibi bir algı yaratmak, ortak acı etrafında birbirine kenetlenmiş vatandaşlarımızı yaralarken, gece gündüz demeden afetzedelerimizin yanında olan çalışanlarımızı zan altında bırakmaktadır. Bahse konu milletvekilinin bu yanlış anlaşılmayı düzelteceğini umuyor, tüm halkımıza, afetzedelerimize gösterdiği destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz."
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