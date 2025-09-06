Adana Altın Koza Film Festivali'nde 40 kısa film yarışacak
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin kısa film yarışmalarında finale kalan filmler belli oldu. Bu yıl, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması olmak üzere üç farklı yarışmada toplam 40 kısa film, jüri karşısına çıkacak
22-28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kısa film yarışmalarında finalistler belli oldu.
Uluslararası Kısa Film Yarışması’na bu yıl 51 ülkeden toplam 277 başvuru yapıldı. Galatasaray Üniversitesi’nden Berkay Şatır, Bilgi Üniversitesi’nden Ebru Çiğdem Thwaites Diken ve TRT’den Özgür Yılmazkol’un yer aldığı Seçici Kurul, Filistin, İran, İspanya, İtalya, Kore, Kanada ve Türkiye’den toplam 10 filmi finalist seçti: Alireza Kazemipour ve Panta Mosleh’in “Hatch” (Kanada), Aylin Kızıl’ın “Fotoğrafımızı Çekin” (Türkiye), Fırat Yücel’in “Happiness” (Türkiye), Hazhir As’adi’nin “Chawk” (İran), Jesús Martínez Nota’nın “La Mort” (İspanya), Juli Suàrez’in “Why Did You Come Back Every Summer” (İspanya), Lorenzo Cioglia’nın “The Last Ingredient” (İtalya), Nada Khalifa’nın “Qaher” (Filistin), Onur Özkan’ın “Kavanoz” (Türkiye), Shingyu Kang ile Shinuk Kang’in “Ambience” (Kore).
Ulusal kısalarda 10 film Ulusal Kısa Film Yarışması’na ise, 288 başvuru arasından 10 film finale kaldı. Anadolu Üniversitesi’nden Sibel Turan, Sakarya Üniversitesi’nden Doğuşcan Göker ve Galatasaray Üniversitesi’nden Ayşe Toy Par’dan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda, Asya Günen’nin “Sırtüstü”, Beril Tan’nın “Alis”, Burcu Ejderoğlu’nun “Budu”, Fatih Diren’nin “Baletler Köyü”, Miray Kuyumcu’nun “326”, Rabia Özmen’in “Prosedür”, Saim Güveloğlu’nun “İnziva”, Şükrü Özümcan Akın’nin “Kendi Saçını Kesen Berber”, Turgut Kanal’ın “Mümeyyiz” ve Utku Ali Güler’in “Feridun” adlı filmleri finalist olarak belirlendi.
220 başvuru, 20 finalist
Türkiye’nin farklı illerinden üniversite öğrencilerinin başvuruları sonucu gerçekleşen Öğrenci Kısa Film Yarışması’na bu yıl 220 başvuru gerçekleşti ve yapımcı Farah Emine Erdem, sanat yönetmeni Uykura Bayyurt ve sinema yazarı Yeşim Burul’dan oluşan Seçici Kurul, dört kategoride 20 finalisti belirledi. Kurmaca dalında, Azmican Zengin ile Ömer Nusret Tanır’ın “Hatırlayabildiğim Kadarıyla”, Emre Cef Kamhi’nin “Aslında Herkes”, Meltem Naz Salduz ile Uğur Yıldırım’ın “Nepenthe”, Veysel Ayvazoğlu’nun “Bu Bir Kültür Ürünüdür” ve Zehra Eda Sert’in “Yıkım İçin İştah”; Belgesel dalında, Pelin Girgin’in “Altay”, Alsu Köksal’ın “İçimizdeki Oyun”, Nour Mansour’un “Geçmişten Günümüze ‘Chechia’”, Emre Erman ile Yaremir Yücel’in “Ses: İstanbul” ve Tuğba Yaşar’ın “Rengê Kevîr”; Deneysel dalda, Atahan Yaman’ın “Mars”, Cansu Carlak’ın “Evara”, Doğukan Melik Sevindik’in “Bir Sait Faik Hikâyesi: Dülger Balığının Ölümü”, İlayda Çakır’ın “Tekin” ve Selin Toprak’ın “Kavanoz” ve Canlandırma dalında; Bengisu Akdoğan’ın “Mağlubiyet”, Ege Tan Özdemir, İrem Sıla Fidalı ile Servan Satan’ın “Milo”, Meryem Durmuş’un “Kopuş”, Muhammed Çağrı Tüzün’ün “İkinci Perde” ve Tuğçe Sönmez’in “Aile Yemeği” adlı filmleri yarışacak.
Uluslararası Kısa Film Yarışması
Finalistler
Ambience / Shingyu Kang, Shinuk Kang (Kore)
Chawk / Hazhir As’adi (İran)
Fotoğrafımızı Çekin (Take Our Photo) / Aylin Kızıl (Türkiye)
Happiness / Fırat Yücel (Türkiye)
Hatch / Alireza Kazemipour, Panta Mosleh (Kanada)
Kavanoz (Jar) / Onur Özkan (Türkiye)
La Mort / Jesús Martínez Nota (İspanya)
Qaher / Nada Khalifa (Filistin)
The Last Ingredient / Lorenzo Cioglia (İtalya)
Why Did You Come Back Every Summer / Juli Suàrez (İspanya)
Ulusal Kısa Film Yarışması
Finalistler
326 / Miray Kuyumcu
Alis / Beril Tan
Baletler Köyü / Fatih Diren
Budu / Burcu Ejderoğlu
Feridun / Utku Ali Güler
İnziva / Saim Güveloğlu
Kendi Saçını Kesen Berber / Şükrü Özümcan Akın
Mümeyyiz / Turgut Kanal
Prosedür / Rabia Özmen
Sırtüstü / Asya Günen
Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması
Finalistler
Kurmaca
Aslında Herkes / Emre Cef Kamhi
Bu Bir Kültür Ürünüdür / Veysel Ayvazoğlu
Hatırlayabildiğim Kadar / Ömer Nusret Tanır, Azmican Zengin
Nepenthe / Meltem Naz Salduz, Uğur Yıldırım
Yıkım İçin İştah / Zehra Eda Sert
Belgesel
Altay / Pelin Girgin
Geçmişten Günümüze Chechia / Nour Mansour
İçimizdeki Oyun / Alsu Köksal
Rengê Kevîr / Tuğba Yaşar
Ses: İstanbul / Emre Erman, Yaremir Yücel
Deneysel
Bir Sait Faik Hikâyesi: Dülger Balığının Ölümü / Doğukan Melik Sevindik
Evara / Cansu Carlak
Kavanoz / Selin Toprak
Mars / Atahan Yaman
Tekin / İlayda Çakır
Canlandırma
Aile Yemeği / Tuğçe Sönmez
İkinci Perde / Muhammed Çağrı Tüzün
Kopuş / Meryem Durmuş
Mağlubiyet / Bengisu Akdoğan
Milo / Ege Tan Özdemir, İrem Sıla Fidalı, Servan Satan