Adana Altın Koza Film Festivali'nde 40 kısa film yarışacak

22-28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kısa film yarışmalarında finalistler belli oldu.

Uluslararası Kısa Film Yarışması’na bu yıl 51 ülkeden toplam 277 başvuru yapıldı. Galatasaray Üniversitesi’nden Berkay Şatır, Bilgi Üniversitesi’nden Ebru Çiğdem Thwaites Diken ve TRT’den Özgür Yılmazkol’un yer aldığı Seçici Kurul, Filistin, İran, İspanya, İtalya, Kore, Kanada ve Türkiye’den toplam 10 filmi finalist seçti: Alireza Kazemipour ve Panta Mosleh’in “Hatch” (Kanada), Aylin Kızıl’ın “Fotoğrafımızı Çekin” (Türkiye), Fırat Yücel’in “Happiness” (Türkiye), Hazhir As’adi’nin “Chawk” (İran), Jesús Martínez Nota’nın “La Mort” (İspanya), Juli Suàrez’in “Why Did You Come Back Every Summer” (İspanya), Lorenzo Cioglia’nın “The Last Ingredient” (İtalya), Nada Khalifa’nın “Qaher” (Filistin), Onur Özkan’ın “Kavanoz” (Türkiye), Shingyu Kang ile Shinuk Kang’in “Ambience” (Kore).

Ulusal kısalarda 10 film Ulusal Kısa Film Yarışması’na ise, 288 başvuru arasından 10 film finale kaldı. Anadolu Üniversitesi’nden Sibel Turan, Sakarya Üniversitesi’nden Doğuşcan Göker ve Galatasaray Üniversitesi’nden Ayşe Toy Par’dan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda, Asya Günen’nin “Sırtüstü”, Beril Tan’nın “Alis”, Burcu Ejderoğlu’nun “Budu”, Fatih Diren’nin “Baletler Köyü”, Miray Kuyumcu’nun “326”, Rabia Özmen’in “Prosedür”, Saim Güveloğlu’nun “İnziva”, Şükrü Özümcan Akın’nin “Kendi Saçını Kesen Berber”, Turgut Kanal’ın “Mümeyyiz” ve Utku Ali Güler’in “Feridun” adlı filmleri finalist olarak belirlendi.

220 başvuru, 20 finalist Türkiye’nin farklı illerinden üniversite öğrencilerinin başvuruları sonucu gerçekleşen Öğrenci Kısa Film Yarışması’na bu yıl 220 başvuru gerçekleşti ve yapımcı Farah Emine Erdem, sanat yönetmeni Uykura Bayyurt ve sinema yazarı Yeşim Burul’dan oluşan Seçici Kurul, dört kategoride 20 finalisti belirledi. Kurmaca dalında, Azmican Zengin ile Ömer Nusret Tanır’ın “Hatırlayabildiğim Kadarıyla”, Emre Cef Kamhi’nin “Aslında Herkes”, Meltem Naz Salduz ile Uğur Yıldırım’ın “Nepenthe”, Veysel Ayvazoğlu’nun “Bu Bir Kültür Ürünüdür” ve Zehra Eda Sert’in “Yıkım İçin İştah”; Belgesel dalında, Pelin Girgin’in “Altay”, Alsu Köksal’ın “İçimizdeki Oyun”, Nour Mansour’un “Geçmişten Günümüze ‘Chechia’”, Emre Erman ile Yaremir Yücel’in “Ses: İstanbul” ve Tuğba Yaşar’ın “Rengê Kevîr”; Deneysel dalda, Atahan Yaman’ın “Mars”, Cansu Carlak’ın “Evara”, Doğukan Melik Sevindik’in “Bir Sait Faik Hikâyesi: Dülger Balığının Ölümü”, İlayda Çakır’ın “Tekin” ve Selin Toprak’ın “Kavanoz” ve Canlandırma dalında; Bengisu Akdoğan’ın “Mağlubiyet”, Ege Tan Özdemir, İrem Sıla Fidalı ile Servan Satan’ın “Milo”, Meryem Durmuş’un “Kopuş”, Muhammed Çağrı Tüzün’ün “İkinci Perde” ve Tuğçe Sönmez’in “Aile Yemeği” adlı filmleri yarışacak.

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ile ilgili güncel gelişmeleri festivalin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Bu Bir Kültür Ürünüdür / Veysel Ayvazoğlu Hatırlayabildiğim Kadar / Ömer Nusret Tanır, Azmican Zengin Nepenthe / Meltem Naz Salduz, Uğur Yıldırım Yıkım İçin İştah / Zehra Eda Sert Belgesel Altay / Pelin Girgin Geçmişten Günümüze Chechia / Nour Mansour İçimizdeki Oyun / Alsu Köksal Rengê Kevîr / Tuğba Yaşar Ses: İstanbul / Emre Erman, Yaremir Yücel REKLAM Deneysel Bir Sait Faik Hikâyesi: Dülger Balığının Ölümü / Doğukan Melik Sevindik Evara / Cansu Carlak Kavanoz / Selin Toprak Mars / Atahan Yaman Tekin / İlayda Çakır Canlandırma Aile Yemeği / Tuğçe Sönmez İkinci Perde / Muhammed Çağrı Tüzün Kopuş / Meryem Durmuş Mağlubiyet / Bengisu Akdoğan Milo / Ege Tan Özdemir, İrem Sıla Fidalı, Servan Satan