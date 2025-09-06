Habertürk
        Adana Altın Koza Film Festivali'nde 40 kısa film yarışacak

        Adana Altın Koza Film Festivali'nde 40 kısa film yarışacak

        32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin kısa film yarışmalarında finale kalan filmler belli oldu. Bu yıl, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması olmak üzere üç farklı yarışmada toplam 40 kısa film, jüri karşısına çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 13:14 Güncelleme: 06.09.2025 - 13:14
        Altın Koza'da 40 kısa film yarışacak
        22-28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kısa film yarışmalarında finalistler belli oldu.

        Uluslararası Kısa Film Yarışması’na bu yıl 51 ülkeden toplam 277 başvuru yapıldı. Galatasaray Üniversitesi’nden Berkay Şatır, Bilgi Üniversitesi’nden Ebru Çiğdem Thwaites Diken ve TRT’den Özgür Yılmazkol’un yer aldığı Seçici Kurul, Filistin, İran, İspanya, İtalya, Kore, Kanada ve Türkiye’den toplam 10 filmi finalist seçti: Alireza Kazemipour ve Panta Mosleh’in “Hatch” (Kanada), Aylin Kızıl’ın “Fotoğrafımızı Çekin” (Türkiye), Fırat Yücel’in “Happiness” (Türkiye), Hazhir As’adi’nin “Chawk” (İran), Jesús Martínez Nota’nın “La Mort” (İspanya), Juli Suàrez’in “Why Did You Come Back Every Summer” (İspanya), Lorenzo Cioglia’nın “The Last Ingredient” (İtalya), Nada Khalifa’nın “Qaher” (Filistin), Onur Özkan’ın “Kavanoz” (Türkiye), Shingyu Kang ile Shinuk Kang’in “Ambience” (Kore).

        Ulusal kısalarda 10 film Ulusal Kısa Film Yarışması’na ise, 288 başvuru arasından 10 film finale kaldı. Anadolu Üniversitesi’nden Sibel Turan, Sakarya Üniversitesi’nden Doğuşcan Göker ve Galatasaray Üniversitesi’nden Ayşe Toy Par’dan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucunda, Asya Günen’nin “Sırtüstü”, Beril Tan’nın “Alis”, Burcu Ejderoğlu’nun “Budu”, Fatih Diren’nin “Baletler Köyü”, Miray Kuyumcu’nun “326”, Rabia Özmen’in “Prosedür”, Saim Güveloğlu’nun “İnziva”, Şükrü Özümcan Akın’nin “Kendi Saçını Kesen Berber”, Turgut Kanal’ın “Mümeyyiz” ve Utku Ali Güler’in “Feridun” adlı filmleri finalist olarak belirlendi.

        220 başvuru, 20 finalist

        Türkiye’nin farklı illerinden üniversite öğrencilerinin başvuruları sonucu gerçekleşen Öğrenci Kısa Film Yarışması’na bu yıl 220 başvuru gerçekleşti ve yapımcı Farah Emine Erdem, sanat yönetmeni Uykura Bayyurt ve sinema yazarı Yeşim Burul’dan oluşan Seçici Kurul, dört kategoride 20 finalisti belirledi.  Kurmaca dalında, Azmican Zengin ile Ömer Nusret Tanır’ın “Hatırlayabildiğim Kadarıyla”, Emre Cef Kamhi’nin “Aslında Herkes”, Meltem Naz Salduz ile Uğur Yıldırım’ın “Nepenthe”, Veysel Ayvazoğlu’nun “Bu Bir Kültür Ürünüdür” ve Zehra Eda Sert’in “Yıkım İçin İştah”; Belgesel dalında, Pelin Girgin’in “Altay”, Alsu Köksal’ın “İçimizdeki Oyun”, Nour Mansour’un “Geçmişten Günümüze ‘Chechia’”, Emre Erman ile Yaremir Yücel’in “Ses: İstanbul” ve Tuğba Yaşar’ın “Rengê Kevîr”; Deneysel dalda, Atahan Yaman’ın “Mars”, Cansu Carlak’ın “Evara”, Doğukan Melik Sevindik’in “Bir Sait Faik Hikâyesi: Dülger Balığının Ölümü”, İlayda Çakır’ın “Tekin” ve Selin Toprak’ın “Kavanoz” ve Canlandırma dalında; Bengisu Akdoğan’ın “Mağlubiyet”, Ege Tan Özdemir, İrem Sıla Fidalı ile Servan Satan’ın “Milo”, Meryem Durmuş’un “Kopuş”, Muhammed Çağrı Tüzün’ün “İkinci Perde” ve Tuğçe Sönmez’in “Aile Yemeği” adlı filmleri yarışacak.

        32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ile ilgili güncel gelişmeleri festivalin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

        Uluslararası Kısa Film Yarışması

        Finalistler

        Ambience / Shingyu Kang, Shinuk Kang (Kore)

        Chawk / Hazhir As’adi (İran)

        Fotoğrafımızı Çekin (Take Our Photo) / Aylin Kızıl (Türkiye)

        Happiness / Fırat Yücel (Türkiye)

        Hatch / Alireza Kazemipour, Panta Mosleh (Kanada)

        Kavanoz (Jar) / Onur Özkan (Türkiye)

        La Mort / Jesús Martínez Nota (İspanya)

        Qaher / Nada Khalifa (Filistin)

        The Last Ingredient / Lorenzo Cioglia (İtalya)

        Why Did You Come Back Every Summer / Juli Suàrez (İspanya)

        Ulusal Kısa Film Yarışması

        Finalistler

        326 / Miray Kuyumcu

        Alis / Beril Tan

        Baletler Köyü / Fatih Diren

        Budu / Burcu Ejderoğlu

        Feridun / Utku Ali Güler

        İnziva / Saim Güveloğlu

        Kendi Saçını Kesen Berber / Şükrü Özümcan Akın

        Mümeyyiz / Turgut Kanal

        Prosedür / Rabia Özmen

        Sırtüstü / Asya Günen

        Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

        Finalistler

        Kurmaca

        Aslında Herkes / Emre Cef Kamhi

        Bu Bir Kültür Ürünüdür / Veysel Ayvazoğlu

        Hatırlayabildiğim Kadar / Ömer Nusret Tanır, Azmican Zengin

        Nepenthe / Meltem Naz Salduz, Uğur Yıldırım

        Yıkım İçin İştah / Zehra Eda Sert

        Belgesel

        Altay / Pelin Girgin

        Geçmişten Günümüze Chechia / Nour Mansour

        İçimizdeki Oyun / Alsu Köksal

        Rengê Kevîr / Tuğba Yaşar

        Ses: İstanbul / Emre Erman, Yaremir Yücel

        Deneysel

        Bir Sait Faik Hikâyesi: Dülger Balığının Ölümü / Doğukan Melik Sevindik

        Evara / Cansu Carlak

        Kavanoz / Selin Toprak

        Mars / Atahan Yaman

        Tekin / İlayda Çakır

        Canlandırma

        Aile Yemeği / Tuğçe Sönmez

        İkinci Perde / Muhammed Çağrı Tüzün

        Kopuş / Meryem Durmuş

        Mağlubiyet / Bengisu Akdoğan

        Milo / Ege Tan Özdemir, İrem Sıla Fidalı, Servan Satan

        #Adana Altın Koza Film Festivali
        #Kısa Film
        #belgesel
        #sinema
        #festival
