Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 500 personel alımına ilişkin başvurular 1 - 15 Ağustos tarihleri arasında alındı. e-devlet üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Adalet Bakanlığı 3 bin 500 İnfaz Koruma Memuru personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih...
- 1
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 İnfaz Koruma Memuru personel alımı sonuçlarında geri sayım sürüyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15 Ağustos'a kadar başvurularını e-devlet aralıcılığıyla tamamladı. Başvuru sürecinin ardından, Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "Adalet Bakanlığı 3 bin 500 İnfaz Koruma Memuru personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
- 2
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru süreci, 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Ancak Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.
Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplam 3.500 personel alımı yapılacak.
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesine ise Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek.
- 3
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1500 zabit katibi alımı için adaylar, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.
Buna göre sözlü sınava katılacak adayların Ağustos ayının son haftasında veya Eylül ayının ilk haftasında ilan edilmesi bekleniyor.
3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplam 3.500 personel alımı için sözlü sınav tarihleri henüz belli olmadı.
3500 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
- 4
UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı, uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.
Adalet komisyonlarınca yapılacak sınava, 2024 yılı KPSS'de lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları KPSSP94'te 70 puan ile daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.
- 5
1500 ZABIT KATİBİ ALIMI İÇİN UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ
a) Uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı;
2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında alınan puanlar esas olmak kaydıyla; KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanları ayrı ayrı, en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağrılacak. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacak.
Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 5 Eylül 2025 Cuma günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.
13 Eylül 2025 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.
b) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi;
Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla; en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adayların tamamı sözlü sınava alınacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 22 Eylül 2025 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.
c) Sözlü Sınav Tarihi;
Adaylar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacak. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.