Acun Günay defnedildi

2016'da vefat eden ünlü oyuncu Tarık Akan'ın 26 yıllık hayat arkadaşı emekli balerin Acun Günay, iki gün önce hayata veda etmişti.

Tarık Akan ve Acun Günay

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Acun Günay'ın cenazesi, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

"ÇOK ZOR GEÇİYOR GÜNLER, HER ŞEYİMMİŞ"

Acun Günay, Tarık Akan'ın vefatının ardından, şunları söylemişti: 'Hayat devam eder' diyorlar ama etmiyor işte. Sadece nefes alıyorum... Çok zor geçiyor günler. Her şeyimmiş meğer. Gün geçtikçe acı hiç eksilmiyor hep artıyor. Çok zor...