ABD Yüksek Mahkemesi Biden'ın kararını durdurdu

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Joe Biden'ın büyük işletmelerdeki test ve aşı zorunluluğunu kararını durdurdu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Biden'ın büyük işletmeler için getirdiği koronavirüs aşısı mecburiyeti, çalışanlara haftalık test mecburiyeti ve iş yerinde maske takma zorunluğu kararını durdurdu.

Mahkeme bunların Biden yönetiminin yetkisini aştığına hükmetti.

Biden Kasım ayında, 100 kişinin üzerindeki işletmelere basit ve etkili olduğunu söylediği

bu zorunlulukların getirileceğini duyurmuştu. Karar 4 Ocak'ta uygulanmaya başladı.

Yüksek Mahkeme, kararı 3'e karşı 6 oyla aldı.

Biden yönetiminden yapılan açıklamada Omicron varyantının ülkede hızla yayıldığı vurgulanarak,

kararı sonuna kadar savunacakları belirtildi.

Omicron varyantı sebebiyle vakaların hızla arttığı ülkede, bugüne kadar 65 milyonun üzerinde vaka kaydedildi, 845 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.