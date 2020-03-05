ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 101 bin varil arttı. Günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde bin varil, diğer eyaletlerde de 100 bin varil artış gösterdi.

Böylece, 22-28 Şubat haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi ABD'de yaklaşık 13,1 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi en son 4-10 Ocak haftasında 13 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.

STOKLARDA ARTIŞ

Ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 800 bin varil (yüzde 0,2) artarak 444,1 milyon varile ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil yükseleceği yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 500 bin varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişmedi ve 635 milyon varil seviyesinde kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 4.3 milyon varil (yüzde 1,7) azalışla 252 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 2.1 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2.7 milyon varil azalmıştı.