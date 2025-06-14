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        Haberler Ekonomi Enerji ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı - Enerji Haberleri

        ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

        ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 09:43 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:43
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        ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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        Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

        Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 azalarak 439'a geriledi.

        ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 49 azaldı.

        Perşembe gününü 69,36 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 74,23 dolar seviyesinde tamamladı.

        Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,98 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 68,04 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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