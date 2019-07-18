ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA),ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,1 milyon varil (yüzde 0,7) azalarak 455,9 milyon varile gerilediğini açıkladı. Ham petrol stokları bir önceki hafta 9,5 milyon varil azalmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 3,6 milyon varil (yüzde 1,6) artarak 232,8 milyon varile çıktı. Benzin stokları bir önceki hafta 1,5 milyon varil azalmıştı.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 300 bin varil düştü. Böylece 6 Temmuz-12 Temmuz haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin ham petrol ithalatı ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 470 bin varil düşüşle 6,83 milyon varile gerilerken, ihracatı günlük ortalama 514 bin varil düşerek 2,53 milyon varile indi.