ABD ve Çin hükümetleri ticaret savaşları ile ilgili müzakerelerine devam ederken, iki ülke arasındaki savaşın teknoloji cephesindeki öznesi haline gelen Huawei'ye karşı yeni bir cephe daha açıldı.

Alara Buyuran'ın haberine göre ABD'de federal savcılar Huawei'nin ABD'deki iş ortaklarından ticari sırlarını çaldığı iddasıyla yeni bir soruşturma başlatırken, Kongre'ye de Çinli telekomünikasyon şirketlerine ara malı satışının engellenmesi için yasa teklifinde bulunuldu.

Trump yönetimi Çin'i teknoloji hırsızlığıyla suçlarken, ek gümrük vergileriyle de tehdit etmeye devam ediyor. Çinli telekomünikasyon şirketlerine yönelik açılan soruşturmanın bir ayağını T-Mobile'ın 2014 yılında Huawei'ye açtığı dava oluşturuyor.

Davanın gerekçesi ise T-Mobile tarafından akıllı teelfonlar için geliştirilen bir robotik teknolojisinin Huawei tarafından çalındığı iddiası.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre elde edilen bilgilerin Çin hükümeti tarafından kullanıldığını ileri süren federal savcılar, bu kapsamdaki soruşturmalarını genişletti. Akıllı telefonlar ve telekomünikasyon ekipmanları üreten Huawei, ürünlerinin Çin hükümeti tarafından casusluk amacıyla kullanıldığı iddiasıyla suçlanıyor.

CASUSLUK İDDİALARI

2018 yılının sonlarında ortaya atılan iddialar sonrasında Huawei CFO'su Meng Wanzhou Kanada'da tutuklanmıştı. Tutuklanma sonrası Çin-ABD arasındaki gerilimin artmasının yanı sıra Kanada-Çin ilişkilerinde de tansiyon yükselmişti. Huawei CEO'su Ren Zhengfei ise geçen gün yaptığı açıklamada, casusluk faaliyeti konusundaki iddiaları yalanladı.

Casusluk soruşturmalarının kapsamı derinleştiren ABD, yeni bir yasa için de düğmeye bastı. Aralarında Huawei'nin de bulunduğu Çinli şirketlerin, yaptırımların ihlali halinde ABD'de üretilen parçaların bu şirketlere satışının sınırlanmasını öngören bir yasal düzenleme teklifi hem cumhuriyetçilerin hem de demokratların desteğini alarak Kongre'ye gönderildi.

'ABD'NİN KARARLARI HİSTERİK'

ABD'nin Çin telekomünikasyon şirketlerine ara malı ürünlerinin satışını engelleyen bir yasa için harekete geçmesi üzerine Çin hükümeti de cevap vermekte gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, sözkonusu yasa teklifini 'histerik' olarak değerlendirdi.

Dün önerilen yasa teklifine göre çip ve benzer malzemelerin, yaptırımlara uymayan Çin telekomünikasyon şirketlerine satılmasını yasaklanması isteniyor. Yasa spesifik olarak ajanlık ve teknoloji hırsızlığı suçlamalarıyla gündemde olan Huawei ve ZTE firmalarını hedef alıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, ABD'nin Çin telekomünikasyon ekipman şirketlerini hedef alan kararlarının ''histerik'' olduğunu söyleyerek, ABD'ye bu tasarıyı durdurması çağrısı yaptı.

ALMANYA'DAN DA 5G ÇIKIŞI

Akıllı telefon pazarında hızla büyüyerek, 2018 yılında Apple'ı geçip pazarda ikinciliğe oturan Huawei, 5G teknolojisi alanındaki patentlerin yüzde 10'una sahip. 5G rekabetinde dünyanın güçlü oyuncularından biri olmaya hazırlanan şirket, ABD dışındaki ülkelerin de radarında.

Aralık ayında Japonya, 5G teknolojisi patenti bulunan Çin markalarını kamu kurumlarında kullanmama kararı almıştı. Hükümet, daha güçlü bir siber altyapı ve istihbarat bilgi ağı kurma gerekçesiyle Huawei ve ZTE ürünlerine yasak getirdi.

2018 yılı sonlarında Avustralya ve Yeni Zelanda da Huawei'nin ülkelerinde 5G ağı kurmasını da yasaklamıştı. Huawei'yi hedefe koyan bu ülkeler arasına son olarak Almanya da eklendi. Reuters'ın haberine göre Almanya da Huawei'yi 5G teknolojisi rekabetinde oyun dışı bırakmak için önlemler almayı gündemine aldı.