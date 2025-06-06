ABD: Hiçbir ticaret ortağımız döviz kurunu manipüle etmedi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yıllardır yurt dışındaki "adil olmayan" kur uygulamalarının ABD'nin ticaret açığına katkıda bulunduğu ve ülkede imalat istihdamının içini boşalttığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, "kalıcı ticaret açıklarının artık kabul edilmeyeceği" konusundaki net tavrına dikkati çekilen açıklamada, Trump'ın liderliği sayesinde ABD'nin bazı ticaret ortaklarının politikalarında bu açıkları tersine çevirebilecek değişikliklerin görülmeye başlandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Ticaret ortaklarımızın haksız rekabet avantajı sağlamak ve Amerikan ekonomik gücünün hızlı bir şekilde toparlanmasını önlemek amacıyla para birimlerini manipüle etmek için hareket edip etmeyeceklerini yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "ABD'nin Başlıca Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu"nun Kongre'ye sunulduğu belirtildi.

Söz konusu raporda ABD'nin mal ve hizmet ticaretinin yaklaşık yüzde 78'ini gerçekleştirdiği büyük ticari ortaklarının uygulamalarının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, ülkenin başlıca ticaret ortaklarından hiçbirinin Aralık 2024'e kadarki 4 çeyrek boyunca etkili ödemeler dengesi ayarlamalarını önlemek veya uluslararası ticarette haksız rekabet avantajı elde etmek amacıyla kendi para birimi ile ABD doları arasındaki döviz kurunu manipüle etmediği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Aralık 2024'te sona eren 4 çeyrek boyunca, hiçbir büyük ticaret ortağının ilgili yasa kapsamında gelişmiş analiz yapılması için tüm kriterleri sağlamadığı ifade edildi.

Hazine'nin döviz uygulamalarına ve makroekonomik politikalarına yakından dikkat edilmesi gereken başlıca ticaret ortaklarının bulunduğu "İzleme Listesi"ne de işaret edilen açıklamada, Çin, Japonya, Kore, Tayvan, Singapur, Vietnam, Almanya, İrlanda ve İsviçre'nin bu listede yer alan 9 ülke olduğu aktarıldı.

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Söz konusu listeye İrlanda ve İsviçre'nin dahil edilmesi dikkati çekti.

Hazine'nin Çin'i kur manipülatörü olarak tanımlamadığına değinilen açıklamada, buna karşın Çin'in ülkenin başlıca ticaret ortakları arasında döviz kuru politikaları ve uygulamaları konusundaki "şeffaflık eksikliğiyle" öne çıktığı kaydedildi.

"HAZİNE ADİL OLMAYAN DÖVİZ UYGULAMALARINA KARŞI ELİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KULLANACAK"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Trump yönetimi, ABD ile dengesiz bir ticaret ilişkisini teşvik eden makroekonomik politikaların artık kabul edilmeyeceği mesajını ticaret ortaklarımıza vermiştir. Döviz uygulamalarına ilişkin analizlerimizi güçlendirmeye ve herhangi bir manipülasyon tespitinde yaptırımları artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.