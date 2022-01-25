ABD'den Sedef Kabaş ve Sezen Aksu açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret soruşturmasında tutuklanan Gazeteci Sedef Kabaş ve Cumhurbaşkanı'nın Sezen Aksu'ya yönelik ifadelerine ilişkin soruyu yanıtladı.

Sözcü Price,"Bu Türkiye'de geçerli ama evrensel olarak ifade özgürlüğünün demokrasiyi güçlendirdiğine ve bazılarının tartışmalı, bazılarının rahatsız edici bulabileceği ifadeler içerdiğinde bile korunması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Price, "Bahsettiğiniz davalardan biri olan Sedef Kabaş'ın ve tutuklanmasının farkındayız ve hayal kırıklığına uğradık. Bu ilkeler her ülke için geçerli olduğu gibi Türkiye için de geçerlidir." ifadelerini kullandı.