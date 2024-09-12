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        Haberler Sağlık ABD'de H5 kuş gribi insan vakası CDC tarafından doğrulandı | Sağlık Haberleri

        ABD'de H5 kuş gribi insan vakası CDC tarafından doğrulandı

        ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Missouri eyaletinden bildirilen insan kuş gribi A(H5) ("H5 kuş gribi") olgusunu doğruladı. Olgu, eyaletin mevsimsel grip surveyans sistemi aracılığıyla saptandı. Test için olağan protokollere göre CDC'ye iletilen örnek doğrulandı. Olası maruziyetle ilgili soruşturma Missouri Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri Bakanlığı (DHSS) tarafından sürdürülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:01
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        CDC doğruladı! Kuş gribinde korkutan gelişme
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        ABD'deki Missouri DHSS’nin bildirdiğine göre hastaneye kaldırılan, altta yatan tıbbi rahatsızlıkları olan hasta influenza antiviral ilaçlarıyla tedavi edildikten sonra taburcu edildi ve şu anda iyileşti. Hastanın bilinen bir hayvan maruziyeti yok. Yakın temaslılar arasında veya başka bir şekilde devam eden bir bulaşma tespit edilmedi.

        Uzmanlar, bunun 2024 yılında ABD’de bildirilen 14. insan H5 vakası olmakla birlikte hasta veya infekte hayvanlara bilinen mesleki maruziyet olmaksızın saptanan ilk H5 olgusu olduğunu söyledi.

        Missouri’de sığırlarda H5 salgınları bildirilmedi; ancak 2024 yılında ticari veya evlerin bahçelerindeki kümes hayvanlarında bildirildi.

        Eyaletteki yabani kuşlarda geçmişte H5N1 kuş gribi tespit edilmişti.

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