ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0.1 artarak yüzde 0.2'lik beklentinin altında kaldı.

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ABD Başkanı Trump Truth Social'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "TÜFE rakamları az önce açıklandı ve harika rakamlar! Fed faizi bir tam puan düşürmeli. Böyle olursa vadesi gelen borçlar için çok daha az faiz ödenir. Çok önemli " ifadelerini kullandı.