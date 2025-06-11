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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı

        ABD Başkanı Trump Truth Social'dan yaptığı paylaşımda "TÜFE rakamları az önce açıklandı ve harika rakamlar! Fed faizi bir tam puan düşürmeli" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 17:10 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:16
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        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
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        ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0.1 artarak yüzde 0.2'lik beklentinin altında kaldı.

        ABD'de enflasyon beklentinin altında
        ABD'de enflasyon beklentinin altında

        ABD Başkanı Trump Truth Social'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "TÜFE rakamları az önce açıklandı ve harika rakamlar! Fed faizi bir tam puan düşürmeli. Böyle olursa vadesi gelen borçlar için çok daha az faiz ödenir. Çok önemli " ifadelerini kullandı.

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