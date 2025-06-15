Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.311,88 %-2,19
        DOLAR 39,4185 %0,17
        EURO 45,5485 %-0,29
        GRAM ALTIN 4.328,32 %1,03
        FAİZ 43,86 %1,91
        GÜMÜŞ GRAM 45,82 %-0,84
        BITCOIN 105.617,00 %0,65
        GBP/TRY 53,5176 %-0,36
        EUR/USD 1,1549 %-0,30
        BRENT 74,23 %7,02
        ÇEYREK ALTIN 7.076,80 %1,03
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABB'den az su tüketenlere indirim, çok su tüketenlere zam - İş-Yaşam Haberleri

        ABB'den az su tüketenlere indirim, çok su tüketenlere zam

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), az su tüketen konutlar için yüzde 10 indirim, 30 metreküp ve üzeri su kullanan abonelere ise kademeli olarak daha yüksek fiyat tarifesi uygulanacağını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 16:42 Güncelleme: 15.06.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABB'den az su tüketenlere indirim, çok su tüketenlere zam
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABB'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da yeterli yağış alınamaması nedeniyle barajlardaki su seviyesinin hızla düştüğü ve ileride su kesintisi yaşanmaması için tasarruf yapılması gerektiği vurgulandı. Bu nedenle ABB Meclisi'nin, tasarrufu teşvik etmek amacıyla yeni bir indirim kararını hayata geçirdiği belirtilerek, "Bu yüzden hem tasarrufu teşvik etmek hem de adil bir kullanım sağlamak için kademeli su tarifesi uyguluyoruz. 0-10 metreküp su kullanan 1 milyon 15 bin konut abonelerimize yüzde 10 indirim uyguluyoruz. Bugün Ankara’da her 10 evden 6'sı bu aralıkta su tüketiyor. Yani yüzde 61'i aylık 0-10 metreküp aralığında su tüketimi gerçekleştiriyor. 10-15 metreküp aralığında su kullanan 386 bin abonemiz için ekstra bir ücret yansıtılmayacak. Bu grup toplam abonelerin yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturuyor. Bu gruptaki vatandaşlarımızın da tasarrufa yönelerek indirimli kademeden faydalanmasını hedefliyoruz" denildi.

        '1,8'LİK KESİM, TOPLAM SUYUN YÜZDE 13'ÜNÜ HARCIYOR'

        Ancak toplam abonelerin yüze 16'sına denk gelen 263 bin abonenin 15 metreküpün üzerinde su tükettiği vurgulanarak, "Ama bu küçük grup, Ankara'nın suyunun yüzde 40'ını tüketiyor. Dahası, sadece yüzde 1,8’lik bir kesim, yani 30 metreküp üzeri kullananlar, toplam suyun yüzde 13'ünü harcıyor. Bu tablo bize gösteriyor ki az sayıdaki yüksek tüketici, suyun çok büyük bir kısmını kullanıyor. Ticari kullanım içeren; havuz doldurma, araba yıkama, tarla sulama gibi aşırı ve savurgan tüketimlerin önüne geçmek amacıyla, 30 metreküp ve üzeri su kullanan abonelere kademeli olarak daha yüksek fiyat tarifesi uygulanacak. Böylece adil, sorumlu ve sürdürülebilir bir su kullanımı sağlanacak. Amacımız, bu aşırı tüketimi azaltmak, adil ve sürdürülebilir bir kullanım alışkanlığı yaratmak. Eğer Ankara yeterli yağışı alır ve barajlarımız dolarsa, elbette eski tarifeye dönülecek" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        Habertürk Anasayfa