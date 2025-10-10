Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        ABB, "Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi" kurdu

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentteki arıcıları desteklemek, arıcılığı geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla "Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi" projesini hayata geçirdi. ATA Çiftliği'nde (BAKAP) kurulan merkez ile arıcılıkta modern yöntemler ve bilimsel araştırmaların bir araya getirilmesi, aynı zamanda sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 19:04 Güncelleme: 10.10.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABB aracılık projesini hayata geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentteki arıcıları desteklemek, arıcılığı geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla ATA Çiftliği'nde (BAKAP) "Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi" kurdu. Merkezde, yüksek lisans ve doktora düzeyinde bilimsel araştırmalar yürütülebilecek. Ayrıca öğrencilere staj imkânları sunulacak.

        ABB'nin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi'nde, ilk kez arı ekmeği (perga) üretimi gerçekleştirdi.

        Sezon boyunca arıların üretim sürecine nasıl yönlendirileceği, kritik noktaların neler olduğu ve verimliliğin artırılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı. Elde edilen bilgiler, arı yetiştiricileriyle paylaşılacak ve arıcılara alternatif gelir kaynağı yaratılacak.

        REKLAM

        Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Arıcılık Sorumlusu Suat Musabeşeoğlu, arıcılık alanında çağdaş bilgiler ışığında eğitim çalışmaları düzenlenerek, sektöre bilimsel bir altyapı kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Arıcılık Merkezi'mizde üç temel fonksiyon üzerinde ilerliyoruz. Hem araştırma hem üretim hem de eğitim odaklı faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Araştırmalarımızda bu sene polen üzerine bir çalışma başlattık. Aynı zamanda polifloral normal çiçek ballarının yanı sıra monofloral bal üretimlerini de denedik. Onların içeriklerini akademisyen hocalarımızla beraber çalışıyoruz" dedi.

        Musabeşeoğlu, merkezin üretim kısmına 2024 yılının ağustos ayında arı kolonileri alarak başarılı bir kışlatma sezonu geçirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

        "2025 ilkbahar dönemi itibarıyla da üretimlerimize başladık. Ana arı, polen, bal ve arı ekmeği üzerine de üretimler gerçekleştirdik. Buradaki temel gayemiz aslında Anadolu arısı yani Ankara'nın ve Anadolu'nun genetik mirası olan Anadolu ırkı üzerine çalışmalar gerçekleştirmek. Bu arımızda belirli bir genetik ilerleme de almıştık. Bunun üzerine daha çok iyileştirme yöntemleri, seleksiyon uygulamaları gerçekleştirerek bu sene mevcut arılarımızı iyileştirdik ve kapasitemizi arttırdık. Gelecek yıllarda da buradaki Aracılık Merkezi'nden Ankara'nın arıcılarına faaliyetler gerçekleştirmeye ve onları desteklemeye gayret göstereceğiz.

        Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi'nde bir tarımsal kalkınma üzerine faaliyetler gerçekleştirildi. ABB kovanını kendisi üreten ve ana arısını kendisi yetiştirir duruma geldi. Merkez'in ve yaptığımız çalışmaların sadece Ankara'nın değil ülkemiz arıcılığının faydalanabileceği ölçekte ilerliyor. Başkent Arıcılık Dergisi de bunlardan bir tanesi. 2023 yılının sonbaharında başlattığımız dergimiz yerel yönetimler arasında ilk ve tek olma özelliğini de koruyor. Aynı zamanda ABB TV'de yayınlanan 'Tarımın Başkenti' programında sonbahar, ilkbahar ve bal hasadı dönemindeki uygulamalar hakkında içerikler oluşturup yayınlıyoruz. Hem Ankaralı arıcılarımız hem de ülkemiz aracıları bu içeriklerden de faydalanıyorlar. Sonrası için özellikle Ankara'da arıcılığı geliştirmek, faaliyetleri arttırmak ve teknik arıcılığı ilerleterek özellikle arı ölümlerinin azaltılması, kovan başı veriminin arttırılması ve arıcılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması için faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara haberleri
        #arıcılık
        #Ankara Büyükşehir Belediyesi
        #ABB
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Habertürk Anasayfa