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Abat Tanımı:

Abat kelimesini anlamı; şen, rahat, gelişmek, güzelleşmek, iyi duruma gelmiş olmak, bayındır ve refah olarak tanımlanır.

Abat Nedir TDK:

Bayındır, rahat, şen ve mamur olarak ifade edilir.

Abat Örnek Anlatımı:

Abat, ayrıntılı bir retorik veya edebi ifadedir. Etkileyici ve başarılı bir eylem veya dönem olarak örneklendirebiliriz. Rahat ve zengin bir yaşam için, maliyetinin veya yaşadığın alanın gelişmesi ve güzelleşmesi için kullanılan bir kelimedir.

Abat Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Annesi hasta olduğunda ona bakmak için buradaki abat hayatını bırakıp şehri terk etti.

Bütün işlerimi düzene koyup ayarlayınca çok abat olacağım.