Mayıs ayında hangi ürünler rafta? A101, ŞOK ve BİM güncel aktüel kataloğu
A101, BİM ve ŞOK her hafta farklı ürünlerin getirildiği aktüel kataloğu yayınlıyor. 9-14 Mayıs haftasında üç markette; beyaz eşya, teknolojik aletler, mobilya, mutfak gereçleri gibi birçok ürün var. İşte, A101, ŞOK ve BİM 9-14 Mayıs aktüel kataloğu...
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Üç zincir market olan BİM, A101 ve ŞOK marketler her hafta farklı aktüel kataloğu yayınlıyor. Aktüeller kapsamında her hafta farklı kategoride birçok ürün yer alıyor. Bu hafta marketlerde beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, nevresim takımları, hazır giyim gibi birçok indirimli ürün var. İşte; A101, BİM ve ŞOK aktüel katalogları...
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A101'DE BU HAFTA NELER VAR?
A101, 9 Mayıs aktüel kataloğunda birçok ürüne yer verdi. Bu hafta markete beyaz eşya ve küçük ev aletleri kategorisinden birçok elektronik eşya geldi.
A101 9 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU
Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL
Pierre Cardin Saç Şekillendirici 549 TL
Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL
Pierre Cardin Dijital Baskül 219 TL
HUTT Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL
Arzum Starry El Blender Seti 1.199 TL
Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL
Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 TL
Arzum Cookart Eco Midi Fırın 2.799 TL
Sinbo Stand Mikser - Hamur Yoğurma Makinesi 1.999 TL
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Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 4.999 TL
SEG Çamaşır Makinesi 9.999 TL
SEG No- Frost Buzdolabı 19.999 TL
Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL
A101 ALDIN ALDIN 9 MAYIS AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
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BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?
BİM, 10 Mayıs aktüel kataloğu kapsamında benzinli ATV getiriyor. Bunun yanı sıra; mobilya, mutfak aletleri ve çocuk oyuncakları da katalogta yer alan ürünlerden.
BİM 10 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU
Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL
Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL
Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL
Braun Blender Seti 1. 799 TL
Philips Air Fryer 6.199 TL
Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL
3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL
Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL
Desenli Katlanır Masa 499 TL
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ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?
ŞOK, 8-14 Mayıs aktüel kataloğunda Anneler Günü'ne özel ürünler sunuyor. Kahve makineleri başta olmak üzere çeşitli kozmetik ürünler de var.