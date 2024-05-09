Üç zincir market olan BİM, A101 ve ŞOK marketler her hafta farklı aktüel kataloğu yayınlıyor. Aktüeller kapsamında her hafta farklı kategoride birçok ürün yer alıyor. Bu hafta marketlerde beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, nevresim takımları, hazır giyim gibi birçok indirimli ürün var. İşte; A101, BİM ve ŞOK aktüel katalogları...