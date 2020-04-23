A101 çalışma saatleri değişti!

A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusu A101 marketlerinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından soruluyor. Bu gece yarısı saat 24.00 itibari ile 31 şehirde geçerli olan sokağa çıkma yasağı kapsamında marketlerin açılış ve kapanış saatleri de değişti. Peki A101 saat kaçta açılacak ve saat kaçta kapanacak?

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? (23 - 24 NİSAN)

İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgeye göre, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk 2 günü yani 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar saat 09.00'da açılacak ve 14.00'de kapanacak. Cumartesi ve Pazar günleri ise market ve bakkallar kapalı olacak.

Bu durum A101 için de geçerli. A101 marketleri yarın saat 09.00'da açılacak ve 14.00'de kapanacak.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ (KORONAVİRÜS SÜRECİNDE)

A101 çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 10.00’da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 20.00’a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder ve şubelerde öğle molası yoktur.

A101 marketler; hafta sonlarında, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermeye devam eder.

A101 ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

A101 merkez binası, Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesinin santraline 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

A101'in çağrı merkezi numarası ise 444 0 101'dir.