50 yaşındaki Leonardo DiCaprio kendini 35 yaşında hissediyor

Ünlü olmaya başladığı ilk zamanlardan bu yana 'bebek yüzlü' olarak nitelendirilen, yaş almasına rağmen yaşlanmadığı düşünülen Leonardo DiCaprio, kendisi için yapılan tüm bu tanımlamaları doğrularcasına, kendini olduğundan daha genç hissettiğini açıkladı.

Verdiği yeni röportajda, başrolde yer aldığı yeni filmi 'One Battle After Another'ın yönetmeni Paul Thomas Anderson'ın sorularını yanıtlayan DiCaprio, yönetmenin, "Kaç yaşında olduğunu bilmeseydin, şu anda kaç yaşında olduğunu söylerdin?" sorusuna "32" yanıtını verdi.

REKLAM advertisement1

Leonardo DiCaprio daha sonra, dönüm noktası sayılan 50'nci yaşını değerlendirirken, "duygusal olarak 35 yaşında gibi hissettiğini" itiraf etti.

Leonardo DiCaprio 28 yaşındayken...

REKLAM

50 yaşına girmenin hayatını sorgulamasına sebep olup olmadığı sorusunu Leonardo DiCaprio; "Daha dürüst olmak ve zamanınızı boşa harcamamak için bir arzu duyuyorsunuz gibi bir his yaratıyor" diye yanıtladı.

Leonardo DiCaprio, annesi Irmelin'i örnek kişi olarak gördüğünü söyleyerek; "Düşündüklerini olduğu gibi söylüyor ve hiç vakit kaybetmiyor. Sahtekarlık yapmaya hiç vakit harcamıyor" ifadesini kullandı.

2019 yapımı 'Once Upon a Time in Hollywood' filmini Quentin Tarantino yönetti Oscar ödüllü oyuncu için bu noktaya gelmek; "Daha açık sözlü olmayı ve işlerin ters gitmesini, anlaşmazlıklar yaşamayı veya hayattaki her türlü ilişkiden - kişisel veya profesyonel - ayrılmayı göze almayı" içeriyor. Leonardo DiCaprio; "Artık zamanınızı boşa harcamak istemiyorsunuz" diye ekledi. Leonardo DiCaprio, 'Titanic' filminde Kate Winslet ile başrolleri paylaştı REKLAM Leonardo DiCaprio, 1980'lerin sonlarında televizyon rolleriyle başlayıp, 1993 yapımı 'What's Eating Gilbert Grape' filmiyle büyük bir çıkış yakalayarak Hollywood'da kendine yer edindi. Bu film, ona 19 yaşında ilk Oscar adaylığını getirdi. 1998 yapımı 'Titanic' filmiyle dünya çapında şöhrete ulaştı. Leonardo DiCaprio, altı kez daha aday gösterildiği Oscar'ı ilk kez Alejandro G. Inarritu'nun 2015 yapımı filmi 'Diriliş' (The Revenant) ile 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde kazandı.