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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 5 AYLIK ENFLASYON FARKI|Emekli ve memurlar dikkat: Yüzde 35 şimdiden cepte! Kasım ayı 5 enflasyon artış oranı yüzde kaç oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        5 aylık enflasyon artış oranı belli oldu! Emekli ve memurlar dikkat: Yüzde 35 şimdiden cepte

        Kasım ayı enflasyon artış oranı TÜİK tarafından bugün yani 4 Aralık 2023 Pazartesi günü açıklandı. Maaş zammı hesaplaması yapacak milyonlarca emekli ve memur Kasım ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2023 Temmuz ayından itibaren kaydedilen 5 aylık enflasyon artış oranını merak ediyor. İşte 2023 Kasım ayı 5 aylık enflasyon artış oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:25
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        • 1

          Enflasyon oranları açıklandi... 2023 Kasım ayı enflasyon oranları bugün TÜİK tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Emekli ve memurlar yeni yılda yapılacak zam hesaplamasında sonuca en yakın olan 5 aylık enflasyon oranını araştırıyor. İşte Kasım ayı enflasyon artış oranı ve 5 aylık enflasyon farkı...

        • 2

          ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

          TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak 3. günün hafta sonuna denk gelmesi halindi takip eden ilk pazartesi günü TÜİK tarafından bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanır. Bu ay yani Aralık ayının 3. günü Pazar gününe denk geldiği için veriler takip eden ilk Pazartesi yani bugün saat 10.00'da açıklandı.

        • 3

          KASIM AYI ENFLASYON ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU

          Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyonunu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09 olarak açıkladı. Temmuz - kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti.

        • 4

          KASIM AYINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

          Emekli ve memur maaşları Ocak 2024 zammı hesaplamalarında gerçeğe en yakın tahminin yapıldığı 5 aylık enflasyon farkı, Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli oldu. Buna göre Son zammın yapıldığı 2023 Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon farklı 35,24 olarak kaydedildi.

        • 5

          Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına için ek zam ihtimali haricinde Ocak ayında en az yüzde 35,24 zam yapılacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinde de toplu sözleşme farkı haricinde zam oranı yine SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde olduğu gibi yüzde 35,24 olacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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