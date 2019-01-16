4 ilde silah operasyonu

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde yasa dışı olarak ruhsatsız silah satışı yapan bir çeteyi tespit etti. İstanbul, Kars, Ordu ve Karabük'te yasa dışı silah satışı yapan 36 kişinin yakalanması için 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SİLAH VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 36 kişiden 25'i gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte 13 adet tabanca, çelik yelek, av tüfeği, 840 adet değişik çap ve markalarla mermi, 6 adet tabanca sürgüsü ve çok sayıda silah mekanizması ele geçirildi.