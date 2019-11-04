04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japonlar birçokları tarafından dünyanın en çalışkan milleti olarak tanımlanır. Japonya'da yakın zamana kadar şirketlerin dörtte biri çalışanlarına ayda 80 saat fazla mesai yaptırıyordu. Bu sebeple yakın zamanda hükümet aylık fazla mesaiye 45 saat limiti getirdi.
Yoğun çalışma baskısı sebebiyle Japonlar birçok uluslararası araştırmada çalışan mutluluğunun en düşük olduğu ülke olarak öne çıkar. Microsoft Japonya da bunu bir orun olarak görmüş olacak ki ağustos ayında özellikle bulunduğu ülke için devrim niteliğinde bir denemeye imza attı.
Microsoft Japonya ağustos ayı boyunca her hafta yaklaşık 2300 çalışanına haftasonunun yanında cuma günü de izin verdi. Üç günlük haftasonu denemesinin çalışmaları ise yakın zamanda paylaşıldı:
— shogo.yamada (@yshogo87) November 1, 2019
Yapılan ölçümlere göre çalışan verimliliğinde üç günlük haftalık izin sayesinde yüzde 39.9'luk artış yaşandı. Yani çalışanlar daha az sürede çok daha fazla iş yaptı.
Konuyla ilgili yapılan değerlendirmede tamamlanması gereken işlerin 4 güne sıkışmasıyla özellikle şirket içi toplantıların kısaldığı, bunun da verimliliğe önemli katkıda bulunduğu belirlendi.
ELEKTRİK TÜKETİMİ DÜŞTÜ
'3 günlük haftasonunun' şirkete tek olumlu katkısı çalışan verimliliğini artırmak olmadı. Bunun yanında söz konusu uygulamanın test edildiği ağustos ayında print edilen kağıt sayısı yüzde 58.7 düştü. Elektrik kullanımındaki düşüş ise yüzde 23.1 oldu. Ayrıca çeşitli sebeplerle işe gelemeyen (hastalık, acil durum....vs.) çalışan sayısında da yüzde 25.4 düşüş yaşandı.
Çalışanların yüzde 92.1'i ise beklendiği gibi uygulamadan memnun olduklarını ifade etti. Şimdi Microsoft Japonya aldığı olumlu sonuçlar ışığında '3 günlük haftasonu' uygulamasını farklı aylarda da hayata geçirmeyi planlıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!