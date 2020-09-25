En güncel Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 309.790'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 7.785 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 25 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...
25 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.
24 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada;
"Ağır hasta sayımız 1.573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım." dedi.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Türkiye’de son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1573 oldu. 1241 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 271 bin 964e yükseldi.
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ABD KORONAVİRÜS SON DURUM
ABD medyasına yansıyan haberlerde, ülkenin 22 eyaletinde bir hafta öncesine göre günlük Kovid-19 vaka sayısında yüzde 16 artış son bir haftadır koronavirüs vakalarında artış görüldüğü belirtti. Ülkede açıklanan son verilere göre, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 157 artışla 7 milyon 141 bin 923'e ulaştı.
İNGİLTERE VE FRANSA'DA REKOR VAKA SAYISI
Fransa'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı, son 24 saatte 16 bin 96 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere'de de son 24 saatte 6 bin 634 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
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