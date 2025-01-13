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        Haberler Ekonomi Otomobil 2024'te satılan 10 aracın 7'si ithal oldu - Otomobil Haberleri

        Otomotivde tüm zamanların rekoru ithal araçtan geldi

        Türk otomotiv sanayisi 2024'ü üretimde hafif gerileme ile geride bıraktı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2024 yılının 12 aylık döneminde toplam üretim yüzde 7 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat ise bir önceki yıl ile benzer seviyede gerçekleşti. 2024 yılı genelinde toplam pazar tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu dönemde toplam pazar, bir önceki yıla paralel seyretti ve 1 milyon 285 bin 632 adet düzeyinde gerçekleşti. Fakat, pazarın bu büyüklüğünü ithal araç satışlarındaki artış getirdi. OSD'nin raporuna göre, 2024'te otomobil satışlarının yüzde 70'i, hafif ticari araç satışlarının ise yüzde 73'ü ithal oldu. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 13.01.2025 - 08:41 Güncelleme: 13.01.2025 - 08:41
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        2024'te satışların yüzde 70'i ithal oldu
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        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-aralık dönemine ait toplam üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

        Buna göre, 2024 yılında toplam otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 365 bin 296 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 904 bin 513 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 410 bin 934 adedi buldu.

        2024 yılında ticari araç grubunda üretim bir önceki yıla göre yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti.

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        İHRACAT PARALEL SEYRETTİ

        Geçtiğimiz yıl otomotiv ihracatı, 2023’le paralel seyretti ve 1 milyon 13 bin 34 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 1 gerilerken ticari araç ihracatı aynı dönemde yüzde 1 artış gösterdi. Traktör ihracatı ise 2023 yılına göre yüzde 23 azalarak 12 bin 988 adet olarak gerçekleşti.

        2024’ün 12 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yıla paralel seyretti ve 1 milyon 285 bin 632 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da geçen yıla göre yüzde 1 artış gösterdi ve 980 bin 341 adedi yakaladı. Ticari araç pazarına bakıldığında ise 2024 yılında, bir önceki yıla kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3 azaldı.

        İTHALLER ARTTI, YERLİLER AZALDI

        2024 yılı ocak-aralık döneminde otomobil satışlarındaki yerli payı yüzde 30, hafif ticari araç satışlarındaki yerli araç payı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti.

        2024 yılında ithal otomobil satışları yüzde 5 artarken yerli otomobil satışları yüzde 7 oranında azaldı.

        Geçtiğimiz yıl, hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı ise yüzde 73 olarak gerçekleşti.

        OSD verilerine göre, yerli hafif ticari araç grubunda yüzde 43 azalışın yaşandığı 2024'te, ithal hafif ticari araç satışları ise yüzde 32 oranında arttı.

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